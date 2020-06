Dirección contra riesgos sanitarios revisa continuamente a comercios

Los comercios deberán contar con gel, además de garantizar la sana distancia ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Buscan que empresas y clientes se eduquen sobre los lineamientos de la nueva normalidad

■ De no acatar los nuevos reglamentos podrían ser sancionados hasta con 800 mil pesos

A partir de que se publicara el nuevo acuerdo y de que Zacatecas apareció en semáforo naranja rumbo hacia la llamada nueva normalidad, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), inició una estrategia de fomento sanitario para orientar, educar, instruir y difundir en toda la población las medidas sanitarias, pero también desempeña la labor de vigilancia, sobre todo en comercios, que de no acatar las medidas pudieran ser sujetos a una sanción que pudiera llegar hasta los 800 mil pesos, según informó la jefa del Departamento de Dictamen y Procedimientos Administrativos, María Guadalupe Ortega Neri.

De acuerdo con Ortega Neri, a partir de que se publicó el nuevo acuerdo para enfrentar la reactivación en Zacatecas, la dirección encargada de los riesgos sanitarios echó a andar una estrategia de fomento sanitario mediante circulares en los que van explicados los lineamientos mínimos que los comerciantes de negocios, tanto esenciales como no esenciales, deben cumplir para prevenir y mitigar el contagio por el virus.

“¿A qué le apostamos? A que la gente aprenda a cuidarse y a cuidar al otro. Nosotros estamos sugiriendo también que todos tienen que hacer los cursos de capacitación del IMSS, los relacionados con Covid, para hacernos conscientes de qué es el virus; cómo se transmite, cómo se pueden cuidar porque si nosotros llegamos a los comercios a generar conciencia se nos va a facilitar mucho el trabajo, no va a ser necesario estar aplicando medidas de seguridad. Y se trata de que en esta nueva realidad necesitemos aprender a vivir con el virus, no se va a erradicar por lo menos en un tiempo. No se trata de detener las actividades, sino de aprender a vivir con esto. Nosotros le apostamos al fomento, a la educación, sobre todo a generar conciencia”.

Después de la etapa de fomento, explica la funcionaria, se realiza de manera extraordinaria la vigilancia sanitaria mediante la cual se detectan riesgos dentro de los establecimientos que no acatan las medidas, por los se inicia entonces una procedimiento que puede culminar en una sanción.

“Es un procedimiento que está apegado a la Constitución y a la Ley General de Salud” precisó Ortega Neri, quien además explicó que para realizarla se acude al negocio con una acta de verificación en la que todo momento se respetan las garantías individuales y se somete a un dictamen para verificar si hay riesgo y qué tan elevado es. Posteriormente se decretan medidas correctivas o bien, medidas de seguridad como es la suspensión de los servicios mediante sellos que cierran las puertas.

“El procedimiento de suspensión hasta la resolución se lleva aproximadamente tres meses, lo que quiere decir que puede resultar en una mayor afectación económica que si atiende las indicaciones que les damos, que si no entra en rebeldía. Porque una vez que se suspende se tiene que desahogar el derecho de audiencia y en la resolución podemos poner multas que pueden ir desde los 200 mil hasta los 800 mil pesos, más la clausura por no acatar las disposiciones en la contingencia”.

“El objetivo de nosotros no es estar sancionado a la gente, es estarlos educando y orientando, porque de esta manera ellos nos ayudan muchísimo a nosotros y a la sociedad a disminuir los contagios y evitar brotes, y por eso le apostamos al fomento sanitario, porque el espíritu de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios no es sancionador, es proteger a la población, detectar riesgos, minimizarlos y mitigarlos. La sanción ya es el último recurso del que nosotros debemos echar mano”.

Entre las anomalías que se pueden detectar esencialmente se encuentran las de no respetar la sana distancia, que haya aglomeraciones, que no usen cubrebocas y sobre todo que los filtros de ingreso a los establecimientos no tengan gel y alcohol, además de agua corriente. Pero también se busca cuidar a la población de riesgo, a quienes se les sugiere que se quede en casa o bien que estén atentos de sus controles médicos para que los protejan.

Con el protocolo, concluyó Ortega Neri, se busca que la gente se eduque y que la empresa cuide a sus trabajadores. Además, informó, se están haciendo lineamientos por giros, como zapaterías, barberías, gimnasios, rastros y centro de tatuajes, porque aunque en muchas son las mismas medidas, cada una tiene sus particularidades.