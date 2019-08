Lugar común tres: Hacer una escena de celos

La Gualdra 395 / Río de palabras

El lugar es lo de menos, aunque siempre se requiere un público, por eso es que se buscan lugares concurridos como los cafés, los restaurantes, los centros comerciales y en etapas tempranas: el patio escolar o el salón de clases. El motivo tampoco importa, porque siempre es el mismo: ese demonio que entra como gotita en el oído plantando el germen de la duda, hasta que se vuelve grande, grande y sale como un chorro cuando se presenta la oportunidad de llevar a cabo la puesta en escena. Los actores también pierden su relevancia, hoy pueden ser unos, mañana otros, es más, al mismo tiempo en diferentes partes del mundo se están representando los mismos roles sin importar el sexo, la nacionalidad, la preferencia sexual ni religiosa; cualquiera, recalco, cualquiera, puede representar una escena de celos: llegar, romper la armonía, vociferar, dar manotazos al aire, contenerse para no llegar a los golpes o llegar a hacerlo y verse detenido por alguno de los espectadores… después tornar a la calma, respirar para recobrar el aliento, derramar lágrimas de desahogo, descanso o impotencia y concluir la escena; aunque no se corran telones, aunque no se reciban aplausos.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra-395