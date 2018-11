“Vimos una insurrección ejemplar y pacífica el primero de julio de 2018”: Rafael Barajas

Rafael Barajas “El Fisgón”, director del Instituto de Formación Política de Morena ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

Lo que pasó el primero de julio de este 2018 “fue verdaderamente increíble, vimos una insurrección” ejemplar y pacífica por medio de las urnas que significó por sí misma un referéndum contra el modelo económico impuesto en México los últimos 35 años. Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia y Morena ganó la mayoría de los espacios de representación popular, lo que significó “una proeza”, pero no tiene el poder, advirtió Rafael Barajas “El Fisgón”.

El proyecto de la Cuarta Transformación del País que se propone, va a contrapelo del Consenso de Washington y de la oligarquía nacional e internacional, quienes “nunca han soltado sus privilegios sin dar la pelea y por las buenas”.

Ante el escenario, el director del Instituto de Formación Política de Morena, alertó: ¡Ahí viene la guerra! (…) ya sabemos cómo van a combatir; lo van a hacer como en América del Sur”, teniendo como punta de lanza “una guerra de medios”.

La forma de contrarrestarla, dijo, es ofreciendo a la ciudadanía herramientas de información, análisis y crítica que le ayuden a entender “cuál es la dimensión del enemigo que estamos enfrentando”. Y para ello necesita conocer historia y economía.

Esa es la razón de ser del Instituto, ahondar en la “revolución de conciencias” que se expresó el pasado primero de julio; una empresa que Rafael Barajas equiparó en sus dimensiones sociales con los movimientos que tuvieron a la cabeza a Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela.

“No hay que olvidar que lo que queremos es una transformación profunda, que no son fáciles”, observó, para añadir otra advertencia, “si no hacemos eso nuestro proyecto está en riesgo”.

El Instituto de Formación Política de Morena fue parte de los resolutivos del tercer Congreso Nacional Extraordinario del partido y se encuentra en este momento en proceso de validación ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Involucra, precisó ahora el presidente del instituto político en la entidad, Fernando Arteaga Galván, una palabra clave, “vinculante”, por lo que deberán pasar por él obligatoriamente quienes aspiren a un puesto de elección popular por ese partido político, aunque sus alcances buscan justo llegar de manera amplia a la ciudadanía, en este momento mediante círculos de estudios que empezarán a conformarse. Pues el proyecto aún está pendiente de establecer sus estatutos.

El instituto está integrado por un cuerpo de académicos encabezados por Rafael Barajas “El Fisgón”, e incluye una escuela de cuadros, un aparato de propaganda y el interés de proyectar internacionalmente sus materiales, para entre otras cosas, alcanzar así a los mexicanos que radican en el extranjero.

Ayer en el auditorio del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, el historiador Felipe Ávila habló de las tres transformaciones de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales que ha vivido México en su historia; todas, por la vía violenta: la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Dijo que las revoluciones son producto de una explosión social que tiene detrás el hartazgo ante la miseria, la marginación y la opresión que ejercen contra el pueblo las clases oligárquicas.

“La gente se lanza a la lucha porque no le queda otra”; es la única forma de sobrevivir y dejar algo a sus hijos y a sus nietos. Pero la que se propone construir, la Cuarta Transformación del país, busca ser pacífica, a partir de desarrollar una conciencia crítica “entre todas y todos”, dijo.

Comportamiento

cíclico de la historia

Rafael Barajas agregó que la historia tiene un comportamiento cíclico, pendular, que va de periodos de auge revolucionario a periodos de auge contrarrevolucionario, en que se obtienen beneficios sociales o se pierden, según se organizan o se desorganizan las sociedades para luchar por ellos y mantenerlos.

Desde 1980 a la fecha México ha vivido un proceso de grandes regresiones desde el cual se ha ido desmontando lo que se llamó el Estado de bienestar, que entre otras características refería a nivel mundial economías nacionales perfectamente organizadas; un periodo que culminó con la caída de bloque socialista y la sucesión de dos revoluciones industriales, las cadenas de suministros y la que significó la tecnología digital, y que cambiaron la forma de producir a nivel global.

La planeación de estas modificaciones se hizo desde el Consenso de Washington y ha ido destruyendo una a una las economías nacionales utilizando la tesis del libre mercado de David Ricardo, que ya había tenido como efecto en el siglo 19 y tiene ahora en el 21, contrario a lo que se argumenta respecto de la generación de riqueza para todos, una concentración de la misma en pocas manos, dejando a otros solo su fuerza de trabajo para venderla en el mercado, generando grandes migraciones e incrementando la delincuencia.

“Lo que estamos enfrentando es la forma más organizada de voracidad financiera del planeta (…) es básicamente un proyecto de depredación, no les importa incurrir en ecocidios”, dijo.

“El Fisgón” ejemplificó con los casos de la minería que si Porfirio Díaz otorgó mil títulos de propiedad que abarcaron 40 mil hectáreas del país, ahora las concesiones mineras refieren una cuarta parte del territorio nacional y la extracción en 30 años recientes de más oro y plata que los saqueados por el Imperio español durante 300 años de Conquista y periodo colonial. “Son políticas de saqueo sistemático”.

Observó como otra característica, el nivel de especulación financiera a que se ha llegado un “modelo económico al que no le importa comerse a sí mismo”, invirtiendo en negocios que no existen. “En el mundo hay varias veces los bienes que se manejan en el mercado”, tantas como 52, según el economista Samir Amin.

Se refirió también al proceso del calentamiento global que ha significado una alerta para científicos en todo el mundo por el deshielo del Polo norte de manera más acelerada, y que ha tenido como respuesta de los neoliberales su beneplácito porque ya no tendrán que ocuparse de romperlo para sacar el petróleo. “Eso es a lo que nos estamos enfrentando, un capitalismo salvaje y depredador”.

Uno que origina también la proliferación de negocios ilícitos, como es el caso del tráfico de drogas, que derivó de la reducción de subsidios al campo mexicano, luego que se convirtió en algo más rentable la siembra de amapola y mariguana, o la producción de anfetaminas, drogas en la que el país es puntero a nivel mundial.

“Estamos enfrentando un modelo criminal y genocida” al que no obstante se opuso el país en 1988, dijo.

Aquí hizo un recuento que incluyó el fraude de aquel año mediante el que llegó Salinas de Gortari al poder, y las sucesiones presidenciales subsecuentes que sumaron un nuevo fraude en 2006, por lo que observó que el sistema se ha mantenido también de esa forma, cometiendo fraudes electorales.

Eso evitó que México se sumara a una serie de “gobiernos de salvación nacional” surgidos en un ciclo revolucionario (1999 a 2008) que fue detenido justo con esa elección en nuestro país.

Agregó que ese ciclo ya lo echaron abajo refiriéndose a las persecuciones tanto mediáticas como judiciales de que han sido objeto los expresidentes Cristina Kirchner (Argentina), Dilma Roussef, Luis Inácio Lula Da Silva (Brasil) y Rafael Correa (Ecuador).

Sobre lo que exhiben los casos de los Estados Unidos y de Brasil, advirtió que cuando el modelo está en crisis las alternativas surgen fuera del mismo; “se colapsan los modelos políticos, es lo que pasó en México; y surgen opciones de la izquierda y de la derecha”.

Así fueron las disyuntivas entre el socialismo de Bernie Sanders y el fascismo de Donald Trump, o Lula Da Silva y Jair Bolsonaro.

“El tema de fondo es que estamos otra vez a contracorriente de la historia. Estamos en un ciclo revolucionario nosotros, pero están implementando un ciclo contrarrevolucionario a nivel regional”, observó

Las guerras de

cuarta generación

Aquí se refirió justo al tema de los consorcios mediáticos a los que se integran siempre a nivel global los más ricos de entre los ricos, en el mundo, unas 2 mil familias apenas. Y mediante los que se fija “lo que se discute” socialmente y que siempre alude los intereses de grupo o particulares. El modelo neoliberal, agregó otra advertencia, se ha mantenido además del fraude, mediante “el engaño”.

Estos consorcios en Latinoamérica son O’Globo en Brasil, El Clarín en Argentina, Grupos Cisneros en Venezuela, Casa Editorial El Tiempo en Colombia, y en México Televisa y TV Azteca.

Si quieren saberse los intereses detrás de la agenda que dictan, hay que conocer quienes conforman sus consejos de administración.

En el caso de Televisa precisó, se encuentran 12 de los 20 de los hombres y mujeres más ricos de México: Emilio Azcárraga, Roberto Hernández, Pedro Aspe, María Asunción Aramburuzabala, Carlos Slim Domit, Germán Larrea, Alberto Bailleres, Claudio X. González, Fernando Senderos y Lorenzo Zambrano.

Aunque los consorcios hablan de pluralidad, derecho a la información y libertad de expresión, muy rara vez abren sus espacios para los disidentes y si lo hacen es “para comérselos”; recordó el caso de López Obrador como invitado a Tercer Grado.

Y sobre la pluralidad que difunden tener, la presencia sempiterna de los mismos intelectuales en sus programas de análisis: Krauze, Camín, De Mauleón, Zuckermann, etc.

Operativos Psicológicos

El caricaturista de La Jornada observó también que estas empresas utilizan operativos psicológicos, mensajes y características diseñadas por expertos que asociados a mercancías, también en política, inciden en el cerebro humano que está compuesto de varias zonas, una más profunda y primitiva que responde al miedo.

“Entonces estos señores han hecho de la capacidad de infundir miedo un negocio extraordinario”.

Recordó la campaña mediática que asoció a López Obrador en 2006 al concepto de “Un peligro para México”.

Los operativos psicológicos se hacen a nivel global como parte de una estrategia que ha venido sustituyendo a las guerras convencionales por parte de los Estados Unidos, mismas que ya resultan remanentes históricos, dijo.

Forman parte de lo que Barack Obama enunció en La doctrina de las guerras irregulares dada a conocer en 2009, año para el que sumaban unas 60 en el mundo.

Aquí recordó nuevamente los casos de los ex presidentes y ex presidentas latinoamericanos, para recordar que Roussef fue vinculada a presuntos actos de corrupción sin pruebas, mientras que a Kirchner también sin pruebas le atribuyeron el asesinato de un fiscal; y al propio Lula Da Silva la acusación que lo llevó a la cárcel tiene que ver con que su esposa visitó un departamento para compra, que nunca adquirió.

Los métodos de desprestigio que se insertan en las guerras de cuarta generación suman la “colusión de los viejos aparatos del sistema sobre todo el aparato judicial, con operativos mediáticos muy eficaces, y así se echaron abajo a estos señores”.

Reiteración de

la advertencia

“¿Saben qué es lo que vamos a enfrentar? Es más, es lo que ya estamos enfrentando y no me refiero a la portada de Proceso, eso es otra cosa; viene una embestida mediática en la forma como yo les decía hace rato; ganamos la Presidencia pero no tenemos el poder todavía.

Estamos enfrentando poderes fácticos verdaderamente brutales y para enfrentarlos tenemos que prepararnos y no tenemos las herramientas mediáticas para hacerles frente. Pero esto, hacer conciencia, eso sí lo tenemos, tenemos una revolución de las conciencias echada a andar”.

Ante ello invitó a “apagar la televisión y prender la cabeza”. Y agregó que la apuesta es por una sociedad más consciente que se mantenga movilizada e informada.

“Una de las grandes herramientas de esta revolución es la democracia, no es una tontería, la democracia real el empoderamiento del pueblo es una herramienta de transformación brutal (…) Entonces están bienvenidos todos aquí. Todos, aquí a nadie se le va a limitar la entrada”, dijo sobre el Instituto de Formación Política de Morena.