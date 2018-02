Denuncian habitantes de Chalchihuites afectaciones en casas por actividad minera

La Dirección de Protección (PC) del Estado de Zacatecas documentó ayer nueve casas, de muchas más, ubicadas en la cabecera municipal de Chalchihuites que presentan grietas derivadas de vibraciones que pobladores atribuyen a la actividad de la empresa canadiense First Majestic, quien explota en la demarcación las minas Perseverancia, Dolores y San Juan, las tres que conforman la Unidad del Toro.

Este jueves se celebró en la Escuela Primaria Justo Sierra de la demarcación una sesión de cabildo abierta a la población convocada por el ayuntamiento para tratar el tema, se expuso en el citatorio, porque teme por la integridad física de las personas, pero que no concluyó en acuerdos luego de que fuera abandonada por los representantes de la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Minas del estado y de la empresa extractiva, en tanto que el presidente municipal solicitó tiempo para que su departamento jurídico revise la petición por escrito hecha por habitantes integrados al Movimiento Civil Chalchihuites a la que dijo, dará respuesta el próximo sábado.

El documento solicita al gerente general de Firt Majestic Silver Corp, Rosalío Sánchez Bonilla, el cierre precautorio de su Unidad del Toro sin afectar el salario de los trabajadores, en tanto pueda realizarse un estudio técnico independiente que determine el origen de las afectaciones, que sugirieron los solicitantes haga el Instituto de Geofísica de la UNAM.

La petición del cierre precautorio refrenda lo planteado en una ya signada el pasado 19 de febrero por el presidente municipal, Manuel Rosales Pérez, y en representación de la Movimiento Civil Chalchihuites, Manuel Miranda Guadarrama, está dirigida al titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, Idelfonso Guajardo Villarreal.

Según diversos testimonios, desde hace un mes se han registrado estruendos y movimientos de tierra en la cabecera municipal que siguen un patrón, es decir, ocurren en periodos regulares, el más fuerte ocurrido el viernes 9 de febrero alrededor de las 17:30 horas, las vibraciones han logrado dañar casas e inmuebles de carácter público como el auditorio municipal.

La reunión dio seguimiento a una ocurrida en la capital del estado el lunes 19 de febrero con autoridades de la Secretaría de Gobierno y municipales, derivada de la petición del citado movimiento, mismo que tuvo la asesoría y respaldo de la representación en la entidad de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

Abrió con la intervención del gerente de la Unidad del Toro de la First Majestic, Rosalío Sanchez, quien negó, presuntamente sustentado en un estudio que mandó a hacer la minera a la empresa Austin Power, que las vibraciones y estruendos se generen por la actividad extractiva.

Más tarde y luego de escuchar el planteamiento de la petición en voz del representante de la UNTA en Zacatecas, Efraín Arteaga Domínguez, respondió tajante, “yo no voy a aceptar un paro”, pero dijo estar en disposición de que las instalaciones de First Majestic sean revisadas por parte de las autoridades.

Sostuvo también respecto del tema de la seguridad de los trabajadores mineros, también expuesto en la reunión, que la Unidad del Toro recibió un premio por ser la más segura de entre las minas de la First Majestic.

La postura del no cierre precautorio de la mina fue respaldada por Héctor Ramírez, enviado en representación de la Secretaría de Gobierno, quien consideró la propuesta “un poco fuerte” y aseguro “cerraríamos los ojos si hubiera un peligro”.

Por su parte Juan de Dios Magallanes, director de Minas del estado, solicitó los estudios realizados por la minera para revisarlos argumentando ser experto en riesgo sísmico, pero también precisó que la zona es “asísmica”.

Las intervenciones en las que participaron entre otros por la comunidad Juan Manuel Torres, Manuel Miranda Guadarrama, y para compartir la experiencia de Salaverna, Mazapil, Roberto de la Rosa, fueron subiendo de tono en tanto que los pobladores manifestaron además de su incredulidad en los dichos de la empresa y las autoridades, los pocos beneficios sociales y económicos que la presencia de First Majestic ha implicado en la demarcación, pues emplea a poca gente local ya que trae trabajadores de fuera, paga poco y no consume localmente bienes y servicios.

La intervención de Jesús Guzmán, a favor de First Majestic, transportista que trabaja para la empresa canadiense, detonó el enojo de la asamblea cuando atribuyó a la empresa el que amas de casa a partir de su presencia tuvieran carro. El hecho fue corregido por una mujer que precisó que en Chalchihuites la población se sostiene por las remesas.

Hubo posiciones encontradas en la propuesta de Juan de Dios Magallanes de hacer una comisión para analizar el origen de las vibraciones integrada también por autoridades y la que sostenía que el estudio fuera independiente, esto último por considerar que tanto el gobierno federal como el estatal han traicionado a la población, y que por tanto no son confiables, y que expuso Arteaga Domínguez.

Rosa Marha Rodríguez, remató, “mi carrito lo he tenido siempre no lo he tenido por la mina, porque aquí los señores mineros a nosotros no nos dan trabajo, tenemos talleres, tenemos refaccionarias y no surten nada de sus productos aquí”.

Ante el dicho la reacción de Héctor Ramírez fue decir que si se les consideraba traidores entonces se retirarían, pero Felicitas Guerrero, habitante de La Colorada, otra comunidad de Chalchihuites que mantiene un conflicto con otra minera canadiense, la Panamerican Silver, refrendó la postura de desconfianza dirigiéndose directamente al funcionario para señalarlo como alguien que en una intervención en la comunidad actuó en favor de la empresa y contra los intereses de la población.

“El 13 de enero en Colorada fue y nos echó fuera de nuestra comunidad, fue con todos los empresarios de la mina Plata Panamericana y no se haga fuera de la razón, nos quitaron nuestro servicios, nuestros trabajos, nuestras casas, y no se haga menso usted”.

Los representantes de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Minas, así como el gerente de First Majestic abandonaron la sesión de cabildo, pero se mantuvieron los de la Secretaría de Economía federal y Protección Civil del estado de Zacatecas, a quien Magdalena Sarellano, habitante afectada de Chalchihuites, les agradeció permanecer porque “no les quedó el saco de traidores”, y por comprender la preocupación que la población tiene por este asunto que también se expuso, incluso ha afectado ya psicológicamente a las personas que temen por su integridad física.

Las nueve casas que logró documentar PC se encuentran en las colonias La Concordia, La Peñita y El Barrio Colorado (centro). First Majestic Unidad del Toro se ubica a un kilómetro del centro de la cabecera municipal. En la sesión también hubo denuncia de afectaciones por contaminación, una la muerte de vacunos por beber agua en la que se vierten desechos industriales.