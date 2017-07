En Zacatecas, varios sitios web generan hechos y versiones de otros desde el anonimato ■ FOTOS: LA JORNADA ZACATECAS

■ Hechos alternativos tienen detrás un potente aparato mediático y propagandístico: sociólogo

■ Las fake news (noticias falsas) tienen la ventaja de no poder ser fiscalizadas

Según The Economist, Donald Trump “es el máximo exponente de la política de la posverdad”. El personaje logró hacerse con la presidencia del país más poderoso del mundo a través de la propaganda de alternative facts (hechos alternativos).

“A diferencia de las mentiras en general, (los hechos alternativos) tienen detrás un potente aparato mediático y propagandístico que los respalda y que hará todo lo posible por hacer que esas falsedades parezcan explicar la realidad o, al menos que no parezcan mentiras”, expone Arturo Torres, psicólogo y sociólogo por la Universidad de Barcelona y posgraduado en Comunicación Política, en www.psicologiaymente.net.

La era de la posverdad o del “arte de la mentira flagrante” como la denomina el politólogo y periodista Carlos Fazio en su artículo La guerra mediática y la posverdad, publicado el pasado 13 de marzo del 2017 en La Jornada, es parte de una batalla que se libra en “un espacio simbólico” a través de “medios hegemónicos cartelizados”.

Este martes, el medio nacional recupera asimismo en su primera plana, la preocupación de la News Media Alliance, una organización que aglutina a más de 2 mil grupos de medios de comunicación estadounidenses, entre ellos The New York Times y The Wall Street Jornal, acerca del dominio de la difusión de noticias y publicidad en la Internet por el duopolio Google y Facebook.

Acusa a las grandes plataformas mediáticas de la red de redes de obligar a los medios de comunicación tradicionales a “jugar según sus reglas respecto a cómo se despliegan, jararquizan y monetizan las noticias y la información”, y señala como consecuencia la apertura “a las noticias falsas, que no se pueden diferenciar de las verdaderas”.

La nota realizada con información de las agencias AFP, AP y La Redacción de La Jornada, cita al presidente de la News Media Alliance, David Chavern, quien señaló que Google y Facebook se llevan en conjunto “más del 70 por ciento de los 73 mil millones de dólares que se gastan anualmente en publicidad en la red”, pero sin emplear reporteros ni hurgar en archivos públicos para descubrir casos de corrupción o enviar corresponsales a zonas de guerra.

El fenómeno ocurre en el contexto de “la imparable caída en la demanda de noticias impresas” y de los ingresos por publicidad de los medios tradicionales que se han trasladado dice el texto, a las plataformas de Internet, ahora más consultadas por los lectores.

Por su parte la BBC expone en Por qué darte noticias falsas es un buen negocio, expone en cita a la investigación del Pew Centre, que “el 62% por ciento de los estadounidenses adultos, reciben noticias a través de las redes sociales”, por lo que advierte que lo más probable es que cada vez más se estén viendo, oyendo y creyendo, informaciones imprecisas o a veces “totalmente inventadas”.

Hechos alternativos a la verdad

Los “hechos alternativos, término acuñado justo por la jefa de campaña de Trump, Kellyanne Conway, constituyen “la materia prima de la posverdad”, puntualiza Torres. Ésta última se define “como un contexto cultural o histórico en el que la contrastación empírica y la búsqueda de la objetividad son menos relevantes que la creencia en sí misma y las emociones que genera a la hora de crear corrientes de opinión pública”, agregó el científico social.

Hay fabricantes y “sembradores” de “hechos alternativos” con propósitos específicos, entre ellos, el posicionamiento de candidatos o el impulso de campañas electorales en las redes sociales.

The Huffington Post en su sitio oficial reproduce parte de la investigación realizada por Univision Noticias sobre el negocio del marketing digital, que señala en el contexto del preámbulo de las elecciones en México del 2018 en que se renovarán la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, ha crecido.

En Noticias falsas, un negocio real, cita al dueño de Victory Lab, Carlos Merlo, quien en la entrevista para Univision afirmó que “un servicio completo”, que incluye: “bots que parecen reales, contención de crisis, ataques y el flujo de información en varios sitios con fines noticiosos de desinformación, de manipulación, de parodia, entre otros”, puede sobrepasar el millón de pesos por mes.

Este tipo de empresas pueden hacer trabajos para otras mayores y obtener 19 millones de pesos mensuales, mientras que las que denomina “sectas de tuiteros”, pueden ser subcontratadas para ofrecer servicios por entre 20 a 30 mil pesos en mismo lapso de tiempo “para generar tendencias”.

El entrevistado alude a sus pagos como “maletines de lana”, pero ha obtenido también en caso de que el aspirante logre hacerse con el cargo público para el que se le impulsa, “contratos y proveeduría de servicios”.

Apunta concretamente sobre las fake news (noticias falsas), que además tienen la ventaja de no poder ser fiscalizadas, a diferencia de las tendencias en redes sociales que se impulsan con recursos, de tal manera que mediante la mentira o el escándalo se pueden “crear reacciones, controversia y subir un trending topic sin tener que pagarlo”, y aun lograrse que sean recuperadas por “medios serios”.

Merlo, quien asegura que ha “tenido a disposición” hasta 10 millones de bots, señaló que el desempleo en que se encuentran los millenials los hace presa fácil de convertirse en sembradores de información.

Para trabajos más sofisticados, como la generación de notas que buscan posicionar o atacar a funcionarios, candidatos u instituciones, se utilizan profesionales reclutados bajo contratos de confidencialidad, agrega el reportaje.

La fuente para este último tema que se alude como “Antonio Escalante”, un ex periodista, informó que su cometido era “jugar con la información, atribuir hechos o palabras sin que haya evidencia o respaldo”, todo, con el fin de hacer correr la falsa noticia y generar una audiencia amplia.

El receptor de los “hechos alternativos”

Antonio Torres señala que la posverdad refiere fenómenos psíquicos ya conocidos desde hace años por la psicología. La “disonancia cognitiva”, que explica como “un estado de tensión y conflicto interno” que se produce cuando la realidad choca con el sistema de creencias “que ha arraigado en nuestra identidad”, se resuelve reajustando la información que se recibe desde el exterior, y de esta manera, “muchas veces, elegimos manipular la realidad para mantener lo primero tal y como está”.

Al respecto de lo que ocurre con las audiencias que reciben y replican los “hechos alternativos” y las fake news, Montserrat Domínguez del The Huffington Post, afirmó para La Sexta, que “hay un público que consume esta información y al que le da igual, porque quieren creer esas mentiras aunque sean falsas”.

La “posverdad” fue declarada por el Diccionario Oxford “palabra del año” en 2016; “denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”, según cita Carlos Fazio.

Observa que esto conduce “al arte de la desinformación” mediante la propaganda y para “ejercer influencia en la opinión y en la conducta de la sociedad (…) se trata de incitar o provocar emociones, positivas o negativas, para conformar la voluntad de la población”.

Noticias falsas y medias verdades

Del fenómeno puede citarse por ejemplo, la justificación que precisamente dio Kellyanne Conway a la política de Trump respecto de los refugiados de Medio Oriente, al sostener que dos procedentes de Irak habían “estado involucrados en la matanza de Browling Green”, un hecho que jamás existió, precisa Arturo Torres.

Mientras que Carlos Fazio para documentar por su parte que Donald Trump es el ejemplo más claro de la posverdad, refiere su teoría de los bad hombres cuyo discurso “neoautoritario” y “hitleriano” construye a “golpes de twitter y órdenes ejecutivas” la “palestinización” de México, con el muro correspondiente.

En la entidad a través de pretendidos medios de comunicación o difusores de noticias como Zacanetas, El Digital, ZacaLeaks, El Centro Zacatecas, Pura Verdad, Impacto Zacatecas, El lado oscuro, Primera plana Zacatecas, El Candidato, entre otros, se generan hechos y versiones de otros desde el anonimato personal y/o empresarial sin citar fuentes o reproduciendo noticias de otras no fidedignas, o editorializando notas informativas.