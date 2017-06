A 147 años del nacimiento de Julio Ruelas

"Pierrot doctor", la obra de Julio Ruelas que presentamos en portada, fue también la imagen del número 5, Año VI, Tomo I, de la Revista El Mundo, el 29 de enero de 1899. Actualmente -y hasta el 9 de julio- se encuentra en exhibición en el Museo Nacional de Arte en la exposición temporal Melancolía. ("Pierrot doctor", 1898. Colección Isabel y Agustín Coppel, A.C. Foto: MUNAL / INBA)

Editorial gualdreño / La Gualdra 298

“¿Visitan la tumba de Julio Ruelas los artistas mexicanos que vienen a París? No sé; nunca hay flores sobre ella. Los cinceles de la lluvia han patinado el mármol, dándole esa última mano que es la obra del tiempo. La humedad manchó realísticamente el regazo de la musa desesperada sobre la losa tombal, y untó en su paleta simulacros de colores. Y la yedra completó el adorno de la tumba vertiendo sobre ella su inquieto esmalte. Ya no puede leerse la inscripción de la estela, oculta por las hojas devoradoras. Pero es la tumba más bella de toda la Ciudad del Reposo”.[i] Hace algunos años, cuando leí este texto de José Juan Tablada –el amigo de Ruelas que estuvo junto con él en el Colegio Militar, del cual fueron expulsados ambos por hacer un periódico clandestino-, quedó en mí la misma duda, no sé si todos los artistas que visitan París lleguen a la sección 26 del Cementerio Montparnasse para encontrar el lugar en donde reposan los restos del artista nacido un 21 de junio de 1870 en la ciudad de Zacatecas, lo que sí tengo la certeza es de que algunos zacatecanos sí visitan su tumba.

Escuché hablar de la majestuosidad del monumento luctuoso hace algunos años de boca de Alejandro Nava, quien le había dado el nombre del pintor zacatecano al Taller de Pintura y Grabado en la década de los 80;[ii] la escultura es autoría de Arnulfo Domínguez Bello, escultor veracruzano (1886-1948), quien había llegado a París en 1904 becado por el gobierno veracruzano y a quien se le dio la encomienda de tallar en mármol la pieza escultórica que cubre la tumba de Ruelas.

Desde hace algunos años también, como tema de investigación doctoral en el Posgrado de Historia, elegí uno relacionado con las artes plásticas en Zacatecas durante el siglo XX y el nombre de Julio Ruelas surgió de manera natural, como uno de los artistas más importantes en nuestro Estado cuyo legado artístico ha repercutido notablemente en las nuevas generaciones de pintores y grabadores zacatecanos. Empecé a investigar más sobre él y lo que me queda claro es que me puedo llevar la vida entera en conocer lo que me falta sobre su vida y obra; más allá de la información que hemos recopilado sobre él y poniendo en primer plano su trabajo artístico, la historia de su vida también resulta fascinante. Rodeado de mujeres durante esos últimos tres años de vida en París, Ruelas el artista también gozaba de fama entre el género femenino, de ahí que no resulta sorprendente saber que una de sus últimas peticiones estando ya en lecho de muerte fue la siguiente: “Que me sepulten en el cementerio de Montparnasse. Y si no es mucho pedir, consiga usted una fosa contigua a la barda que da al bulevar para que desde allí pueda yo descansar oyendo el taconeo de las muchachas del barrio…”.[iii]

El mes pasado finalmente se me concedió el deseo de visitar su tumba; debo confesar que por momentos me parecían poco creíbles ciertos datos sobre Ruelas, como esa última petición, pero al llegar al cementerio, a esa sección 26, línea 16, pude constatar que cumplieron uno de sus últimos deseos: está cerca de la barda y desde ahí seguro se escuchan los taconeos de las mujeres.

Julio Ruelas murió en el Hotel de Suez, en el Barrio Latino de París, en el número 31 del Boulevard Saint-Michel, en el Quinto Distrito, muy cerca de los jardines de Luxemburgo, del Panteón de París, y por supuesto, del cementerio mencionado. Durante la gestión de Amalia García Medina, la tumba de Julio Ruelas fue restaurada y fueron cubiertos los gastos de renovación de permiso para que Ruelas pudiera seguir en ese lugar; enamorado de la Ciudad Luz, pidió también durante sus últimos días de vida, que lo dejaran ahí, “Quiero morirme en París”, comentó a sus amigos mexicanos que le acompañaban.

El próximo miércoles 21 de junio se cumplirán 147 años del nacimiento de este artista zacatecano; los invito a que festejemos este aniversario visitando el Museo Francisco Goitia, en el que podemos encontrar más de la obra de Ruelas, autor de La crítica, La domadora, y de Pierrot doctor, que hoy les presentamos en portada y que se encuentra en exhibición actualmente en el Museo Nacional.

Que disfrute su lectura.

[i] José Juan Tablada, “El amable Montparnasse”, 1923, en: http://www.tablada.unam.mx/poesia/ensayos/amablem.html

[ii] Aunque sus inicios se remontan al año 1985, fue en 1986 cuando bajo la dirección de Alejando Nava el taller empezó a funcionar formalmente como un centro de capacitación enfocado a la enseñanza teórico-práctica de diversas técnicas de gráfica tradicional.

[iii] http://uvc.edu.mx/new/julioruelas/