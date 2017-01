Mireles denuncia negligencia médica

Morelia, Mich. El ex líder de autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, solicitó urgentemente atención médica cardiovascular debido a que ha sufrido dos desvanecimientos, y no ha sido atendido en el penal de Nayarit donde actualmente se encuentra recluido.

A través de un audio que hizo llegar el abogado defensor, Ignacio Mendoza Jiménez, a La Jornada, Mireles señaló que desde abril del año pasado, cuando se encontraba en el penal de Hermosillo, Sonora, un médico internista ordenó se le hicieran los estudios necesarios ya que el pulso cardiaco era demasiado bajo.

No obstante no hicieron nada. “He cierto que todos los días me checan el nivel de glucosa y me miden la presión, pero ante la alteración cardiaca en dos ocasiones repentinamente he perdido el conocimiento y me he caído lesionándome una pierna y una mano”.

Dijo que los médicos le recomendaron no hacer ningún ejercicio, no obstante en ocasiones tiene que trasladarse a los juzgados o a las áreas donde atiende a los abogados, “pero siento que me voy ahogando por el camino”.

Dijo que el pasado 21 de octubre cuando envió un mensaje al Tribunal de Justicia Federal, un juez ordenó que lo atendieran de inmediato, sin embargo se dio lo del traslado, que presuntamente sería a Morelia pero lo dejaron finalmente en un penal de Nayarit.

“No sé dónde está el bloqueo, pero hay hostilidades de muchas maneras, en este caso la falta de atención médica ante el problema cardiaco, que es sumamente peligro porque en una caída puedo morir”, enfatizó el ex líder de autodefensas.

Agregó que apela a las autoridades federales y estatales para que sea trasladado a un penal de Morelia donde seguramente tendrá la atención médica que requiere, o bien se le preste atención profesional en el penal de Nayarit. “El pasado 1° de diciembre una doctora ordenó que era urgente se me hicieran estudios para analizar el problema cardiaco, pero no hubo nada”.

José Manuel Mireles fue detenido el 27 de junio de 2014 acusado del delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Días después fue trasladado al penal de Hermosillo, Sonora, donde permaneció hasta hace aproximadamente tres meses y luego llevado a Nayarit.