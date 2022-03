ANTICORRUPCIÓN, GOBIERNO ABIERTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE (última parte)

Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz •

Aunque parece evidente que la corrupción tiene impacto en el presupuesto, no solo se trata de dinero, cuando hablamos del impacto negativo de este funesto fenómeno, también es preciso hablar de lo que respecta a la pérdida de oportunidades y pérdida de confianza, pues, aunque tiene evidentes impactos en el destino de los impuestos que toda la sociedad aporta para la garantía de derechos a través de servicios que brinda el Estado, hay otros no tan evidentes. La corrupción provoca la pérdida de oportunidades cuando nos referimos al uso clientelar de programas, subsidios, e incluso, en decisiones públicas que generan ventajas ilegítimas a ciertos agentes del mercado, provocando daños indirectos a determinados grupos sociales, particularmente a los más desfavorecidos. Así lo señala la propia ONU al reconocer que la corrupción es un obstáculo para asegurar vidas sanas y promover el bienestar a todas las edades; lograr de una educación de calidad, así como para la preservación de la vida bajo el agua y la vida en la tierra, ODS 3, 4, 14 y 15, respectivamente.

También hay otras formas de impacto indirecto de la corrupción que, al provocar la pérdida de confianza de inversores, empresarios y comerciantes, de todos los tamaños, producen afectaciones a los objetivos del desarrollo sostenible. Tales afectaciones son, la inseguridad, menor prosperidad, menor empleo y el socavar la libre competencia. Todo lo anterior es un obstáculo para el logro del ODS 9: industria, innovación e infraestructura.

Ahora bien, frente a todo ello, cabe la pregunta, necesaria a este punto: ¿Qué hacer? Enlistemos algunas acciones inmediatas. La primera: promover la apertura institucional, participar e involucrarse. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, considera la participación activa de las personas y grupos ajenos al sector público, no sólo importante en cuanto a la prevención y lucha contra la corrupción, sino también en la sensibilización de la opinión pública. La segunda: preguntar, informarse y proponer: la transparencia como herramienta. La propia Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, establece el acceso a la información como un elemento indispensable, que los Estados están obligados a respetar, promover y proteger. A través de la búsqueda, recepción, publicación y difusión de información pública, podemos enterarnos de qué está haciendo el gobierno, cómo lo está haciendo, por qué y cuándo lo hará. Esto nos permitirá involucrarnos y participar con elementos. La tercera: participar denunciando. Aquí es sumamente importante e indispensable el papel de los Órganos Internos de Control. El diseño que trajo consigo la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y en particular el contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ha configurado unidades administrativas, encargadas de atender las denuncias sobre posibles faltas administrativas y/o actos de corrupción. Éstos son los Órganos Internos de Control. Todas las dependencias deben tener figuras que funjan esta función, sea la denominación que tengan, según la legislación en particular. Los Órganos Internos de Control y sus similares en las instituciones públicas, son vías para el combate a la corrupción cuando seamos testigos de ella o creamos que pueden estarse dando hechos que probablemente constituyan actos de corrupción. Para eso existe la figura de la denuncia, en la que se le reconoce al denunciante, derechos a promover el combate de los actos que solicita investigar, y al anonimato en caso de así requerirlo.

Podemos concluir que la corrupción afecta directa e indirectamente a la meta de alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible de diferentes formas. Con ello, no solo se vulnera un anhelo globalmente compartido, sino también la confianza en los gobiernos, trasladando un costo económico, social, cultural y de oportunidad a la sociedad, y particularmente a los grupos más vulnerables. La transparencia y la participación ciudadana, en clave gobierno abierto, son elementos indispensables para prevenir la corrupción, pero también para fortalecer la estrategia de alcance respecto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En México, además del elemento del uso de las tecnologías para la innovación, debemos considerar integrar, el desdoblamiento en el territorio y la presencia con los sectores que no tengan acceso a dichas tecnologías. Al prevenir la corrupción y combatirla, fortalecemos las instituciones, dotándolas de calidad, lo que a su vez repercute en mejores servicios que garanticen los derechos fundamentales, y a su vez, los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

