«Ahora si que no sabía que Claudia Sheinbaum era marca registrada», Noroña

Por: ALEJANDRA CABRAL •

En su visita a Zacatecas, para respaldar a las candidaturas del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña calificó de incorrecta, indebida y absurda la maniobra por la que se obligó el retiro de propaganda electoral con la imagen de Claudia Sheinbaum a candidaturas de la coalición La Esperanza Nos Une, integrada por PT, PANAL, y PES.

«Ahora sí que no sabía que (Claudia Sheinbaum) era marca registrada», manifestó al respecto el diputado de la 64 Legislatura.

«A Marko Cortés le he retado a que públicamente diga que si gana Claudia Sheinbaum Pardo no tomará protesta como senador, (…)y si gana Xóchitl Gálvez, yo no tomo protesta como senador», expresó Fernández Noroña, insistiendo en que los dirigentes del PAN y del PRI exhiben su poca confianza en la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, al asegurarse cargos públicos, por medio de las listas plurinominales.