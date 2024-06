Detienen a 5 de la Guardia Nacional por caso en León

En su conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, a pregunta sobre los crímenes, dijo que prefería no ahondar en el tema para permitir que avancen las indagatorias, aunque subrayó que no habrá impunidad. Ya se está trabajando en la investigación. Les puedo adelantar que hay cinco miembros de la Guardia Nacional detenidos, pero esto, por lo que corresponde a las normas de las fuerzas armadas; falta la investigación que está haciendo la fiscalía .

Prefirió no exponer alguna hipótesis. No quiero adelantar nada hasta que tengamos toda la investigación, nada más decirles que no hay en este gobierno impunidad para nadie .

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mandatario panista de Guanajuato, indicó que la Fiscalía General del Estado aplicó un cerco de búsqueda para dar con los responsables de la matanza del domingo 9 de junio, donde se encontraron los cadáveres de Naomi Narayama, Aracely, Nayeli Yareck, Ana Cristina y de una niña y un niño identificados con las iniciales RASC y LYRM.

Explicó que dos hombres que sobrevivieron al ataque narraron que minutos antes cinco efectivos de la GN ingresaron al inmueble, en la calle Pénjamo, colonia Industrial, lo que fue captado por una cámara de seguridad. Después, según consta en otra grabación, llegaron cuatro sujetos a bordo de un vehículo y entraron al domicilio, donde más tarde fueron encontrados los cadáveres.