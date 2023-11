Estudiante de la Secundaria BUAZ realizó proyecto de bioplástico y obtuvo pase a la etapa nacional de la Expociencias en Sonora

Por: La Jornada Zacatecas •

La curiosidad, el deseo de aprender y no darse por vencida, han sido los principales motores e impulso para Melissa Alejandra Rodríguez Félix, estudiante de la Unidad Académica Secundaria (UAS) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien ha creado un bioclástico a base de cáscara de mango, y cuya función y uso es el mismo que el PET, pero con la gran diferencia de que no daña el medio ambiente, y se degrada en tan sólo seis meses.

Su ingenio y deseos de contribuir al medio ambiente le han permitido obtener su pase a la Expociencias 2023 a nivel nacional, misma que se realizará en el mes de diciembre del año en curso, en el estado de Sonora.

“Estoy trabajando en las mejoras que necesita mi proyecto, así me estoy preparando para la nacional, pero me gustaría que todos los estados tuviéramos las mismas oportunidades, porque algunos proyectos se han podido trabajar en las mejoras hasta nueve meses, y yo estoy con el tiempo encima, ya está en puerta la nacional”, explicó.

La UAZ como institución socialmente responsable, apoya a este tipo de proyectos y a sus estudiantes, pues cualquier contribución que se haga desde la institución a la sociedad para lograr mejoras serán de gran beneficio, en este caso el PET denotará más de 500 años en degradarse y el bioplástico tan sólo seis meses, y con el plus de que proviene de recursos naturales, y que una vez utilizados se les vuelve a dar vida.

Actualmente, Melissa atraviesa una serie de dificultades para desarrollar su proyecto, pues requiere del sol para poder reposar y secar el bioclástico, y, además, que actualmente no es época de mango. “Tengo problemas con el clima, pues el sol es necesario y ahora no es época de mango, así que es un poco complicado poder desarrollar mi proyecto; yo sé que mi proyecto tiene muchos beneficios con el medio ambiente, y este bioplástico también se puede hacer con cáscara de limón, y pues siempre tenemos a diferencia del mango”, dijo.

La creación de este proyecto no sólo tiene muchos beneficios para el medio ambiente, sino que es sumamente económico, pues los materiales que utilizo no superan una inversión de 200 pesos, subrayó la alumna.

El camino que la joven estudiante de secundaria no ha sido fácil, pues en muchas ocasiones dudó del resultado, “estuve a punto de renunciar a mi proyecto, no creí que lo lograría, pero afortunadamente continúe y ahora veo el resultado; yo quisiera decirles a todos mis compañeros, que no duden en hacer cosas, que si algo les llama la atención se arriesguen porque podemos llegar a sitios que nunca imaginamos y obtener logros inimaginables”, finalizó.