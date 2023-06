Estoy en mi mejor momento político, pero, si no gano la encuesta, permaneceré en Morena: RMA

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal Ávila, aspirante a la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de México, aseguró que está en su mejor momento político para encabezar dicha candidatura y descartó que, de no salir favorecido, no representará a otros colores y permanecerá en el partido guinda.

El ex senador y ex gobernador de Zacatecas reiteró que será respetuoso del proceso interno de su partido, no obstante, señaló que la metodología de la encuesta y quien resulte favorecido en ésta, jurídicamente no es vinculante, pero políticamente sí. Sin embargo, enfatizó que será respetuoso.

Finalmente, dijo que, por fin, vio un espectacular de él en su tierra, pero confía en la gente de Zacatecas y del norte del país porque él es el único aspirante de esa región de México que puede representarlos.

Fotos: ANDRÉS SÁNCHEZ