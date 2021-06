El país, en paz, sin riesgo de inestabilidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina del 2 de junio de 2021. Foto La Jornada

Ciudad de México. Solo puedo manifestarle al pueblo de México – y lo hago de manera responsable- que el país está en paz, hay gobernabilidad, no hay riesgo de inestabilidad”, aseguró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, a cuatro días de la jornada electoral.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se le preguntó si la Guardia Nacional irá el domingo a los sitios en donde se presume no se puedan instalar casillas por motivos de inseguridad y violencia.

El mandatario respondió: “Estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país”.

En el reporte gubernamental del martes se indica que 18 entidades reportaron asesinatos dolosos, es decir, no hubo crímenes de ese tipo en 14.

Dijo que no es de buen gusto comparar la situación de México con lo que está pasando en otros países, “que por cierto, no se sabe nada, porque a nuestros adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes donde hay inestabilidad, confrontación, violencia politica.

“En Mexico, no. Eso lo hemos logrado entre todos y por más que quieran magnificar no obedece a la realidad”.

“Como dice la canción de (el cubano) Pablo (Milanés), ‘No vivimos en una sociedad perfecta’, pero hay paz y tranquilidad.

–Esto incluye Aguililla, Michoacán?, se le planteó.

–En todos lados hay tranquilidad y hay paz. Hay zonas con alguna tensión. Ayer tuvimos 57 homicidios, cuando traemos de promedio de 80 a 90. A ver, ¿por qué no ponemos eso?, dijo al solicitarle a su equipo difundir en el Salón el reporte del 1 de junio.

“Eso es más objetivo que estar magnificando. Antes se decía sensacionalismo, y luego amarillismo.

Esa es la situación de seguridad en el país”.

Enseguida pidió retirar la tabla para evitar una infracción de las autoridades electorales.

“Ya, no nos vayan a cepillar por esto”.

La gráfica gubernamental se indica que 44 por ciento de los asesinatos ocurrieron en tres entidades: Michoacan, nueve; Chihuahua, 8, y un número igual en Guerrero.

Le sigue Jalisco, con siete, Guanajuato, seis, Tamaulipas, cinco y Estado de México , cuatro.

Igualmente están con algún registro de uno o dos asesinatos el martes, Morelos, Puebla, Sonora, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo.