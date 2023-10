Comunicado de Newmont: Anuncia el fin de la huelga en Minera Peñasquito

Por: La Jornada Zacatecas •

DENVER–(BUSINESS WIRE)— Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) anuncia que hallegado a un acuerdo definitivo («Acuerdo») con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (el «Sindicato») para poner fin a la huelga iniciada por el Sindicato el 7 de junio de 2023 en Minera Peñasquito ubicada en el estado de Zacatecas. El 13 de octubre de 2023, Newmont y el Sindicato presentaron el Acuerdo ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, el cual fue aprobado, poniendo así fin a la huelga.

La huelga fue iniciada por el Sindicato, que exigía a la empresa un pago adicional por concepto de reparto de utilidades, equivalente al doble de la cantidad acordada un año antes, junto con otras supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (“CCT”).

«Esta huelga innecesaria ha causado dificultades significativas a todos nuestros empleados,

contratistas, comunidades de nuestra zona de influencia, la cadena de suministro y clientes», dijo Tom Palmer, Presidente y CEO de Newmont. «Seguiremos cumpliendo nuestros compromisos, respetando la ley y el Contrato Colectivo de Trabajo, y trabajando para proteger el valor de Peñasquito en el largo plazo «.

Los términos clave del Acuerdo incluyen lo siguiente:

▪ Newmont no pagará ningún incremento en el reparto de utilidades para 2022. Esta fue

la premisa principal de la huelga, sin embargo el reparto de utilidades pagado por la

empresa cumplió cabalmente con la legislación mexicana y el CCT.

▪ Si, como consecuencia de la huelga, Peñasquito no reportara utilidades en 2023,

entonces Newmont acuerda pagar un bono adicional en el segundo trimestre del 2024,

equivalente a dos meses de salario, ya que la empresa reconoce las dificultades por las

que han pasado sus empleados, debido a la duración de la huelga.

▪ Newmont pagará a los empleados una cantidad fija, equivalente aproximadamente al

60% de los salarios caídos, desde que comenzó la huelga el 7 de junio de 2023. Este pago

está destinado a mitigar el impacto financiero que la huelga, iniciada por el Sindicato,

ha tenido en la fuerza laboral de la Empresa.

Adicionalmente, por separado, y como parte de las negociaciones salariales anuales bajo el

CCT, Newmont y el Sindicato han acordado un incremento salarial del 8%, en línea con los

aumentos salariales de la industria minera mexicana para 2023. La negociación salarial no

eran parte de los reclamos del Sindicato como motivo para iniciar la huelga.

La prioridad de Newmont es regresar de manera segura al trabajo en esta operación de primer nivel y, al mismo tiempo, garantizar que la producción se recupera en forma ordenada. Se espera que alcanzar niveles de producción estables lleve varias semanas. Durante la conferencia sobre los resultados del tercer trimestre de la empresa, el próximo 26 de octubre, se proporcionará una actualización.

En 2022, Peñasquito aportó 1,900 millones de dólares en valor económico a México, incluidos 643 millones de dólares en salarios y prestaciones a los empleados, pagos de impuestos y regalías a los gobiernos federal, estatal y local, e inversiones en infraestructura comunitaria y proyectos hídricos. Minera Peñasquito es el segundo mayor empleador de Zacatecas, con una plantilla de más de 5,000 personas entre empleados propios y contratistas. La mina sustenta a otras 28,000 personas y sus familias, en las comunidades vecinas y en todo el país, que forman parte de la cadena de suministro local y nacional de la mina.

Acerca de Newmont

Newmont es la empresa líder mundial en oro y productora de cobre, plata, zinc y plomo. La

cartera de activos, prospectos y talento de categoría mundial de la empresa está anclada en jurisdicciones mineras favorables de Norteamérica, Sudamérica, Australia y África. Newmont es el único productor de oro que cotiza en el índice S&P 500 y goza de un amplio reconocimiento por sus prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza basadas en principios. La empresa es líder de la industria en creación de valor, respaldada por sólidos estándares de seguridad, una ejecución superior y experiencia técnica. Newmont se fundó en 1921 y cotiza en la bolsa desde 1925.

En Newmont, nuestro propósito es crear valor y mejorar vidas a través de una minería

sustentable y responsable. Para obtener más información sobre la estrategia y las iniciativas de sustentabilidad de Newmont, visite www.newmont.com

