Leticia Ramírez relevará a Delfina Gómez en la SEP

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el relevo en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez, quien será la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México en 2923. Leticia, Ramírez, quien era la responsable de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República y maestra de profesión, ocupará el cargo a partir de mañana.

Presente en la conferencia de prensa, Gómez solo atestiguó el anuncio y no hablo para despedirse toda vez que este lunes, en la escuela secundaria anexa, en San Cosme, se presentará un informe de su gestión y se realizará el proceso de entrega recepción de la oficina en la SEP.

Durante su conferencia matutina, el mandatario celebró «por las dos» el relevo en la SEP y destacó la trayectoria de Ramírez, quien ha sido responsable de Atención Ciudadana desde que era el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Subrayó su participación en el movimiento, a quien conoce desde hace 28 años, refiriendo que participó en la dirigencia de la sección 9 del Sindicato magisterial.

López Obrador aprovechó para destacar los avances en materia educativa bajo la gestión de Gómez en la SEP. «Destacó cuatro acciones. Primero el buen trato, buena relación con los maestros de México, porque eso es parte de nuestra política educativa. nunca más se afecte la dignidad de los maestros y además se les atienda en sus legítimas demandas. Es decir que se otorguen sus plazas. Se han entregado, garantizado alrededor de 600 mil plazas en el sector magisterial».

Mencionó además que durante la gestión de Gómez no han habido paros. Esto no se ha dado a conocer pero es notorio el cambio de lo que pasaba en anteriores gobiernos y la situación actual, donde cuando no se tenían cerradas las escuelas por la pandemia o ahora que va a riniciar el ciclo escolar, loa maestros están en sus aulas.

De igual forma mencionó que se ha registrado un avance importante en el programa La Escuela es Nuestra, mediante la entrega del presupuesto para el mantenimiento de planteles escolares a las sociedades de padres de familia.

Asimismo, el Presidente dijo que se ha mantenido el programa de becas a todos los estudiantes de bajos recursos para seguir estudiando. «Todo esto ha ayudado hasta en los momentos más difíciles a que no se rezague la educación y podemos decir que hemos regresado a la normalidad después de estar mucho tiempo cerradas las escuelas». A pesar de que estaban cerrado los planteles los maestros seguían atendiendo a los alumnos».

Finalmente, López Obrador le expresó a Gómez: «La queremos mucho porque esto no es nada más un asunto de racionalidad, más bien tiene que ver con los sentimientos. Es razón pero también pasión».

Normalista de profesión

Leticia Ramírez Amaya, maestra de profesión y con estudios en antropología, quien será la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha colaborado con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace al menos dos décadas.

Durante la administración del hoy mandatario federal como jefe de gobierno del la capital del país (2000-2006), Ramírez fue la coordinadora general de Atención Ciudadana; cargo en el que se mantuvo un sexenio más (2006-2012), bajo el gobierno de Marcelo Ebrard.

De 2012 a 2018 fue asesora de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. También fue senadora suplente en la 57 legislatura, hasta el año 2000.

También ocupó cargos en la dirigencia de la sección 9 en la ciudad de México del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la cual está agrupada en la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Hasta el día de hoy, Ramírez Amaya ocupó la titularidad de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República

Fue profesora normalista y de grupo por 11 años.

Es licenciada en educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y cursó estudios superiores en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.