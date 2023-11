Cuatro albergues de Naciones Unidas, blancos de Tel Aviv

Países árabes, incluidos los que están aliados con Estados Unidos y en paz con Israel, han expresado creciente inquietud por las hostilidades. Jordania llamó a su embajador de Israel e indicó que éste permanecerá fuera del país hasta que haya un alto a la guerra y a la catástrofe humanitaria que está causando. Bahréin señaló ayer que su representante diplomático en Israel ha regresado a su país y que el embajador israelí en Manama salió de ese reino hace tiempo . Israel había comentado antes que no tenía noticia de tales acciones, y que sus relaciones con Bahréin son estables .

Israel ha permitido que poco más de 250 camiones con ayuda entren en Gaza desde Egipto, pero ha rechazado la entrega de diésel para generadores, aduciendo que existe el riesgo de que sea usado para lanzar cohetes a su territorio.

Las fuerzas armadas israelíes han negado repetidas veces que haya una crisis humanitaria en Gaza, y declararon la noche del miércoles ante reporteros que Hamas cuenta con suficiente combustible para resurtir a los hospitales, pero opta por no hacerlo. Altos oficiales dijeron a The Independent que no hay escasez de alimentos y que Israel ha abierto dos tuberías de agua hacia Gaza para permitir el abasto.

Sin embargo, el apoyo en insumos de sobrevivencia en Gaza es mínimo y no llega al norte del país, comentaron funcionarios de Naciones Unidas. El doctor Marwan al-Sultan, director en el Hospital Indonesio, indicó a The Independent que por la escasez de combustible, el generador principal del nosocomio será apagado en unas horas y que tendrán que cerrar las salas de operaciones. Comentó que entre los hospitales Indonesio y Shifa existe inquietud por docenas de bebés en incubadoras, y cientos de pacientes con insuficiencia renal.

Es una situación muy compleja. Tuvimos tres ataques en 24 horas, y hemos recibido un enorme número de heridos y muertos, en su mayoría mujeres y niños. Muchos pacientes se encuentran en estado crítico, incluso muchos requieren amputaciones. Casi todos necesitan una unidad de cuidados intensivos, que usa combustible , añadió.

El secretario de Estado estadunidese, Antony Blinken, señaló, antes de partir hacia Medio Oriente ayer, que hablaría sobre pasos concretos para minimizar el daño a civiles en Gaza, pues ellos llevaban la peor parte del conflicto . La Casa Blanca ha informado que explora la idea de hacer pausas en las hostilidades para ayudar a los civiles en Gaza. Cualquier cese temporal no detendría la defensa de Israel, precisó John Kirby, vocero de Seguridad Nacional de Washington.

Deseamos explorar la idea de tantas pausas como sea necesario para continuar teniendo ayuda y trabajando para que la gente pueda salir a salvo, incluyendo a los rehenes , expresó.

Estados Unidos está entre las naciones preocupadas por la amenaza de que la guerra Israel-Hamas dé paso a un conflicto más amplio. Hezbolá, en Líbano, señaló este jueves que había montado múltiples ataques contra posiciones del ejército israelí, incluyendo drones explosivos. Israel lanzó ataques aéreos en el sur de Líbano, al intensificarse la violencia.

Hezbolá, apoyado por Irán, ha estado intercambiando fuego con fuerzas israelíes en la frontera con Líbano durante semanas.

En una advertencia a Hezbolá, el teniente general Halevi aseveró que menos de la mitad de la fuerza aérea israelí participa en los ataques en Gaza y que la mayor parte de la fuerza tiene las bombas cargadas, para atacar en otros frentes .

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya