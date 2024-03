Embajador de Palestina en México visitará Zacatecas; habrá actividades de solidaridad hacia aquel país

Por: SILVIA ALVARADO TORRES •

Este domingo por la mañana, se dio a conocer el programa de actividades que se realizarán con motivo de la visita de Mohamed Saadat, embajador de Palestina en México. Dentro de los eventos programados del 5 al 7 de marzo, habrá una marcha en solidaridad al pueblo palestino, además de conferencias magistrales por parte del diplomático, sobre la situación y perspectiva actual de la comunidad palestina ante el conflicto armado en Medio Oriente.

Durante la conferencia a medios, diversos miembros del grupo Zacatecas por Palestina, Palestina Somos Todos, invitaron a la comunidad zacatecana a sumarse a la marcha de este martes, la cual partirá en punto de las 12 horas desde la Unidad Académica de Ingeniería ubicada en la avenida Ramón López Velarde. Asimismo, el representante palestino impartirá la conferencia magistral Situación actual y perspectiva de la lucha del pueblo palestino por su libertad, su autodeterminación y su soberanía, la cual se llevará a cabo los tres días del programa en distintos puntos de la entidad, como el foyer del teatro Fernando Calderón el martes a las 18 horas; el foyer del teatro Hinojosa en Jerez, el miércoles 6 a las 17:30 horas, y el jueves 7 en la Casa Municipal de Cultura a las 17 horas, además de dos más en las unidades académicas de Economía y Derecho de la UAZ.

Subrayaron la importancia de mostrar solidaridad ante los acontecimientos bélicos en Medio Oriente, pues “la estrategia política y militar del Estado israelí en Palestina, y particularmente en Gaza, ha llegado a extremos absolutamente inaceptables, por infligir el hambre, la insalubridad, la destrucción de los misales, la privación de la tierra pública, pero sobre todo, el hambre como arma”.

Asimismo, destacaron que aunque ésta pudiera parecer una situación lejana a nuestro país, se debe prestar atención a lo que representa este tipo de intervenciones extranjeras bélicas, pues “yo diría que pareciera que para allá nos queda lejos Palestina, ¿verdad? Si ustedes se fijan, Israel le otorgó concesiones para explotar el gas y petróleo que están en el subsuelo y en el litoral de la frontera de Gaza; son las mismas empresas que están acá, ¿no? Esas empresas multinacionales que están depredando el planeta entero están en todos lados, ¿verdad? Y están también en el continente americano y en América Latina, y tienen intereses en México también, yo creo que la gente comprende eso”.

Los integrantes del grupo solidario, entre los cuales se encuentran diversos personajes del ámbito académico y periodístico de la ciudad, no se presentaron ante medios por su nombre y cargo, ya que, de acuerdo a su postura, dentro del colectivo, se busca que la atención no se disperse a ellos ni a ningún interés político o particular, sino que se dé foco la problemática mundial actual.

EL TEMA DEL DESPOJO NO

ES AJENO A LA POBLACIÓN

ZACATECANA, SUBRAYARON

Recalcaron que el tema del despojo no es ajeno a la población zacatecana, ya que ha habido en la entidad diversos conflictos de interés con empresas extranjeras: “De hecho, alguien decía, sería muy bueno y muy simbólico que ahora que va a estar el embajador de Palestina, asistieran los compañeros de Salaverna, de Mazapil, y de La Colorada, Chalchihuites, que también han sido despojados y sus casas destruidas por intereses de mineras extranjeras, ¿no? Porque guardando todas las proporciones, claro, es la misma naturaleza de los intereses que están dictados de estas agresiones, que es ahorita contra el pueblo palestino, pero puede ser en contra de cualquier pueblo, en cualquier parte del mundo”.