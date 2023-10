El gobierno de AMLO perdonó la vida a Peña Nieto, dice Xóchitl

Por: La Jornada •

Villahermosa, Tab., La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, acusó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le perdonó la vida al ex presidente Enrique Peña Nieto, pues no investigó ninguno de los hechos de corrupción en los que se habría visto involucrado.

A una pregunta sobre ex gobernadores controvertidos con los que se ha fotografiado, Gálvez asumió que en el FAM hay gente que puede ser cuestionada, y aprovechó para señalar que el gobierno federal ha tenido la oportunidad de investigar y sancionar, pero decidió perdonarle la vida a Enrique Peña Nieto. No sé por qué no investigó ninguna de las corrupciones .

En conferencia de prensa, indicó que a ella no le corresponde juzgar si alguien cometió un acto de corrupción, porque son las autoridades las que lo deben hacer. Lo único que puedo decir es que soy responsable de aquí para adelante, o sea, de aquí para adelante, yo voy a hacer todo un esfuerzo para integrar gente de trabajo honesta .

Durante su gira por la tierra de López Obrador, la senadora del PAN pernoctó en la casa de un particular en el municipio de Paraíso, encabezó una reunión privada con dirigentes de PRD, PRI y PAN, y dio una rueda de prensa. Al mediodía, participó en un encuentro con las estructuras partidistas y en la tarde se trasladó al municipio de Comalcalco, para un mitin.

En su trayecto, pobladores de ese lugar la recibieron con gritos de fuera, fuera , Morena, Morena , desembuchen todo lo que han robado .

Acompañada del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, Gálvez aseguró, por otra parte, ser respetuosa de la decisión que tome el partido Movimiento Ciudadano, aunque se sentirían orgullosos de tener una candidata como una servidora, porque representa los intereses de los ciudadanos, pero ellos tomarán su decisión final .

La aspirante presidencial afirmó sobre el problema de la inseguridad que no dará abrazos a los delincuentes, al considerar que para desmantelar las bandas no se requiere enfrentarlas a balazos, sino hacer mucho trabajo de inteligencia y tener la colaboración del gobierno de Estados Unidos.