Gran Remate de Libros y Películas en CDMX culmina con éxito

El encuentro editorial se realizó del miércoles 27 al 31 de marzo. Al cierre de esta edición aún no se especificaba cuántos títulos se habían vendido. Foto Grecia Rosas

“Los libros están carísimos en las librerías, por lo que este remate representa un oxígeno para los lectores que no tienen suficiente dinero. Pero, ojo, todo el material que se puso a la venta va desde 10 a 150 pesos.

Con eso comprobamos que los muchachos no están pegados al teléfono ni que no leen, porque es evidente que en esta ocasión sí aprovecharon las ofertas , explicó Saiz, coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad, instancia organizadora junto con la SC capitalina.

Del miércoles 27 al domingo 31 de marzo, más de 171 mil personas se dieron cita en el Monumento a la Revolución, informó la Secretaría de Cultura (SC) de la Ciudad de México. Al cierre de esta edición no se especificó cuántos títulos se habían vendido debido a que el encuentro concluyó a las 20 horas.

En una tarde que osciló entre los 27 grados centígrados, los asistentes disfrutaron de alguna bebida o paleta de hielo, en tanto decenas de niños se divirtieron mojándose en las fuentes ubicadas en la explanada del Monumento a la Revolución.

Laura Degollado, doctora de 45 años, comentó: es la segunda vez que acudo a este remate y me parece sensacional. Encuentro muchas joyas de ciencia. Me parece de suma importancia fomentar la lectura. Pensé que no había obras de 10 pesos, pero sí las encontré .

En tanto, Isolda Rodríguez, bióloga de 65 años, experimentó por primera vez la magia y el encanto de este acto: Me parece una maravilla. A cualquier edad es importante recurrir a los libros. Aproveché para adquirir algunos para mis familiares jóvenes, entre ellos mi sobrina adolescente; me interesa que tenga una buena visión de las cosas y amplíe sus horizontes .

El Fondo de Cultura Económica, Editores Mexicanos Unidos, Siglo XXI Editores, Tianguis Cultural El Chopo AC, Educal, Tinta Roja, Penguin Random House, Eterno Femenino Ediciones, Porrúa, Océano, Akal, Sexto Piso, Barco de Papel, Colofón, Gedisa, Editorial Ítaca y Algarabía fueron algunos de los sellos participantes en el remate, cuyo lema fue: Salva un libro, no dejes que lo destruyan.