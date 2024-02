Concluye Arturo Nahle su etapa como presidente del Poder Judicial del estado

Por: La Jornada Zacatecas •

La magistrada María Isabel Carrillo Redín y el magistrado Jorge Ovalle Beltrán fueron despedidos en sesión solemne de Pleno, tras cumplir por mandato 14 años en sus cargos, “con honores, reconocimiento por su siempre destacada labor, lealtad y compromiso, pero sobre todo en agradecimiento a su alto valor personal y como juristas”, refirió el magistrado Arturo Nahle García.

A la magistrada Isabel Carrillo le deseó el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, dijo “deja un gran legado, un ejemplo de hacer valer la justicia con ahínco y amor a su profesión, una carrera impecable que siempre conjugó con sus labores de madre, esposa y por supuesto al seguir preparándose y estudiando a pesar de las cargas de trabajo”.

Al magistrado Jorge Ovalle le reconoció su disciplina, su compromiso de iniciar labores a diario desde las 6 de la mañana en su oficina, un gran jurista que deja un vacío en el Tribunal, una persona que deja un ejemplo de trabajo a sus hijos y la comunidad jurídica, un hombre incansable a la hora de trabajar apasionado desde que ingresó a la Licenciatura en Derecho.

«Se van dos grandes, que dejan de ejemplo su devoción a su destacada trayectoria”, aseguró Nahle García, en nombre del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) y les reiteró que en el Poder Judicial dejan las puertas abiertas, ésta es su casa, puntualizó.

Asimismo, tanto la magistrada Carrillo Redín, como el magistrado Jorge Ovalle se pronunciaron como la más alta investidura que han desarrollado en su vida profesional, agradeciendo a cada uno de sus maestros y la gente que transitó por sus ponencias, que hoy con orgullo son jueces y juezas del Poder Judicial, para continuar con el legado más noble, que es la impartición de justicia.

Distinguen a magistrado Arturo Nahle García

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia otorgó un reconocimiento al magistrado Arturo Nahle García por su apreciable y loable labor en la Presidencia del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, al cumplir cuatro años al frente del organismo. Nahle García refirió que encabezar al Poder Judicial ha sido la tarea más honrosa, más noble y más alta en su carrera profesional, dijo “jamás imaginé presidir tan honrosa tarea y estoy cierto que todos los días he hecho mi mayor esfuerzo para no defraudar su confianza, diario ha habido una acción para impulsar la impartición de justicia y me da gusto despedirme en este histórico recinto: El Salón de Plenos, donde nació el estado de Zacatecas, donde se juró la Independencia y donde hoy develamos el retrato de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, creado por el pintor Luis Carreño Limón”.