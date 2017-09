Seduzac se reunirá con juntas directivas de organismos descentralizados para atender anomalías

Exterior de la Universidad Politécnica de Zacatecas ■ FOTO: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

■ Analizarán especialmente los casos de la UPZ, ITSF y la UPSZ: Rivera Salinas

La Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) ha convocado a sesión ordinaria de la Junta Directiva de cada uno de los organismos descentralizada, a fin de revisar y atender las irregularidades y problemáticas que se han revelado especialmente en la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ), la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) y el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo (ITSF).

David Eduardo Rivera Salinas, coordinador de Educación Media Superior y Superior, informó que en el ITSF, por ejemplo, se conocerán con detalle los asuntos que se han dado a conocer en los medios de comunicación, tales como contratación de personal de forma irregular, así como nombramientos y pagos anómalos al ex rector.

En la UPSZ se analizarán los convenios que durante varios años se han firmado con dependencias federales para la realización de diversos proyectos cuyos antecedentes en otras instituciones de educación superior han sido señalados como “simulación de servicios”.

Asimismo, en la UPZ se analizará la contratación de empresas que aparentemente han sido utilizadas como fachada, así como el salario excesivo que cobra la rectora de esa institución.

En esos casos, la Junta Directiva “podrá emitir criterios, recomendaciones o lo que la ley del decreto de creación le permita”, luego de revisar la documentación, según explicó Rivera Salinas.

Respecto al conflicto con el ITSF, expuso que el acuerdo con el Sindicato de Trabajadores, que exigía reinstalar al ex rector Hugo Jiménez y el ex secretario académico, Filiberto Rivera, quienes fueron rescindidos por irregularidades detectadas por el director actual, fue que el tema será revisado por la Junta Directiva y mientras tanto ambos no se presentarían en el plantel.

Aunque en el pliego petitorio de ese sindicato se insiste en destitución del actual director Mario Dévora Méndez, “les hemos anticipado que eso no es posible valorarlo porque él acaba de llegar y en todo caso requiere lo contrario, el apoyo de toda la comunidad para tener una administración más tranquila, con la participación de todos”.

Asimismo, el funcionario dijo que las medidas emprendidas por el director han molestado a un sector de trabajadores del instituto, pero a su vez tiene satisfecho a otro sector agrupado en el sindicato que cuenta con la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

Rivera Salinas reiteró que todas las irregularidades que se han revelado en el ITSF, como el otorgamiento de una plaza de la máxima categoría laboral a Jiménez Álvarez, mientras ocupaba el cargo de director, serán revisadas en la Junta Directiva, pero en ese tema “parece irregular, porque puede haber una comisión que dictamine y que su expediente sea favorecido porque cumple con los requisitos, pero hay un claro conflicto de interés”.