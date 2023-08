Acumuló en su casa 150 toneladas de desperdicios

Por: La Jornada •

Ecatepec, Méx. Antonio Freyermuth, ex profesor universitario de 70 años, acumuló por ocho años en su vivienda unas 150 toneladas de botellas de PET, latas y cartón a fin de obtener un ingreso luego de que se quedó sin empleo. Personal de limpia del ayuntamiento acudió para sacar la basura del domicilio, ubicado en la colonia Ciudad Azteca, tercera sección.

- Publicidad -

En 2015, el hombre de origen alemán sufrió un asalto; lo golpearon y a causa de ello perdió el conocimiento durante semanas, tras lo cual se quedó sin trabajo como profesor de ingeniería civil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Vecinos de Freyermuth reportaron a las autoridades la acumulación de basura que empezaba a invadir sus hogares y constituía un foco de infección, además de la situación del adulto mayor.

En una casa de 120 metros cuadrados, Freyermuth comenzó a juntar cartón, latas y botellas de PET para obtener algún ingreso con la venta del material reciclable; sin embargo, con los años las bolsas de desperdicios se acumularon en el patio hasta cubrir un auto sedán, la entrada del domicilio y alcanzar unos cuatro metros de altura.

Trabajadores del municipio de Ecatepec, estado de México, requirieron maquinaria pesada para sacar basura acumulada durante años en el domicilio de Antonio Freyermuth, la cual representaba un riesgo para la salud de los vecinos. Foto ‘La Jornada’.

El alcalde Fernando Vilchis Contreras dijo que a raíz de una denuncia ciudadana al área de normatividad ambiental, personal del municipio acudió a la vivienda para determinar el daño por la acumulación de basura, que favoreció la propagación de fauna nociva y mal olor en la zona.

En tanto, personal médico del DIF evaluó médica y sicológicamente al señor y le ofreció llevarlo a un albergue para adultos mayores. El examen determinó que el ex catedrático estaba lúcido y en condiciones de tomar decisiones.

En tanto, trabajadores comenzaron a sacar la basura y a limpiar la casa el martes; ayer continuaban trabajando y prevén concluir hoy. Se estima que habían acumuladas 150 toneladas de desechos.

“Quiero que me ayuden a rehabilitar mi casa y que no me la vayan a quitar; pienso regresar a vivir aquí. Ahorita me estoy quedando con un vecino y quiero seguir dando clases. Desde que me asaltaron me quedaron secuelas: me fatigo y me falta dentadura; como no podía hablar ya no me dieron trabajo y por eso me dedicaba a recolectar PET”, afirmó Freyermuth y agregó que tiene familia, pero toda está en Brasil y España.

El edil morenista de Ecatepec dio a conocer que el gobierno municipal se encargará de que el septuagenario reciba atención emocional, de que continúe el desalojo de los desperdicios y el saneamiento del predio para determinar si su propietario puede volver a habitarlo.