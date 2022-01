Por: PILAR ALBA* •

La Gualdra 511 / Río de palabras

- Publicidad -

Cada noche antes de dormir se toma un vaso con agua, lo hace como ritual para depurar las sustancias tóxicas que pudiera ir acumulando en el transcurso del día. Se pone crema en las manos y guantes, pomada de mentol en los pies y se calza unos calcetines. Esto último para sudar, explica, y sacar mediante el sudor lo que no pueda depurar mediante los riñones. Al despertar va preparando su cuerpo para que se ambiente al clima, si hace calor se tarda menos, pero si hace frío se toma su tiempo, va quitando una por una las tres cobijas con las que cubre su cuerpo por la noche, se quita calcetines, guantes y luego la pijama. No se baña temprano, solo la gente sin conciencia hace eso; se pone ropa cómoda para hacer el aseo de la casa. Se toma su tiempo, tiene todo el del mundo. Ingiere pastillas antes y después del primer alimento del día. Ya para las dos de la tarde prepara la comida y al terminar de comer espera media hora para meterse a bañar, no sin antes hacer un poco de calistenia. Se baña en la tardecita, ya que el sol está en lo alto y no puede hacerle daño el frío. Metódica cena una manzana partida en ocho gajos, un té de limón y las pastillas de la noche. Se cuida, no quiere enfermarse, no quiere que algún virus la derrumbe, mucho menos que la someta a la esclavitud de una cama de hospital. Sabe que no podría aguantarlo, ¿quién la va a cuidar?, ¿quién va a ver por ella? Está absolutamente sola.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la-gualdra-511