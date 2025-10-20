Se lanza Saúl Monreal en contra de Vero Díaz; “las imposiciones las vomita la gente”, señala

Por: Mitzi Martínez •

El senador Saúl Monreal Ávila, advirtió sobre la gravedad del apoyo que recibió la senadora Verónica Díaz en su informe de actividades este pasado domingo por parte de integrantes de la administración estatal, aludiendo a que “las imposiciones las vomita la gente”, y aprovechó para arremeter en contra del gobernador, señalando que corre el riesgo de caer en la “ingobernabilidad” y que, “si empieza con estas actitudes se va a deslegitimar cualquier proceso interno y cualquier proceso electoral”.

- Publicidad -

Señaló que, durante el evento de Vero Díaz, se estuvo “pasando lista” a los asistentes de gobierno del estado, y denunció que “es gravísimo que al ejecutivo del estado no le hagan caso sus funcionarios” y que “si el ejecutivo no sabe qué están haciendo sus funcionarios” se puede caer en la ingobernabilidad -dándole al gobernador, el voto de confianza sobre no saber ni mandatar que su administración estuviera presente en el informe de la senadora-.

“¿Qué informan? Pues no informan nada, porque no hacen nada”, declaró contra la senadora, acusándola asimismo de utilizar el acto de rendición de cuentas como un evento de “politiquería” sin descaro, y sin dignidad, y señaló que aún más grave, que “quien debería de conducir y de generar certeza, está violando todos los principios de objetividad, de imparcialidad, de equidad”, porque todavía no hay ni un proceso ni interno ni electoral.

Llamó a la militancia de Morena a luchar contra ese tipo de prácticas, haciendo referencia a que el monrealismo surgió con la idea de no permitir imposiciones, así como al secretario de gobierno, y a todos los que aspiran a caminar juntos hacia la gubernatura en 2027, a no permitirlas.

El senador señaló que recibió llamadas de Fresnillo, y de “todos los municipios”, denunciando que les habían hablado a los beneficiarios de apoyos gubernamentales para obligarlos a que asistieran al ejercicio de rendición de cuentas, lo cual apuntó como “gravísimo”, ya que daña la lucha contra la libertad, la opinión y democracia.

“No se puede permitir prácticas nocivas para el movimiento, porque luchamos contra eso, luchamos contra el acarreo, luchamos contra el condicionamiento a aquellos beneficiarios”, advirtió.

De nueva cuenta, rectificó que no se baja de la contienda, que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que solo se distrajo.