Fortalece Gobierno de Zacatecas a 20 familias con apoyos económicos

Al refrendar el compromiso de atender a los grupos de atención prioritaria, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, realizó la entrega de apoyos económicos por un monto superior a los 80 mil pesos, en beneficio de 20 familias zacatecanas.

La Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, encabezó la entrega de estos apoyos, cuyo objetivo es aliviar urgencias médicas, de manutención, compra de medicamentos y otras necesidades emergentes que afectan el bienestar de las familias beneficiadas.

La entrega se llevó a cabo tras la ceremonia cívica de Honores a la Bandera, en las oficinas centrales del SEDIF, donde las familias beneficiarias se dieron cita para recibir el respaldo económico, que representa un respiro financiero y una muestra del acompañamiento institucional que brinda el Gobierno de Zacatecas.

Con estas acciones, la administración estatal, a través del SEDIF, continúa el fortalecimiento de las políticas públicas enfocadas en el bienestar social y la atención digna a quienes más lo necesitan, en cumplimiento con el compromiso de construir un estado más justo, solidario e incluyente.