Se amplía el alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Finanzas

Por: La Jornada Zacatecas •

Zacatecas, Zac., 15 de septiembre de 2023.- Como parte del compromiso continuo con la mejora y eficiencia del Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, la Secretaría de Finanzas culminó sin observaciones la Auditoría Externa de seguimiento a la Certificación ISO 9001:2015

Este proceso se llevó a cabo del 11 al 14 de septiembre y fue realizado por la Certificadora Applus+, bajo la supervisión de Omar Cobb Chew, auditor líder.

El Sistema de Gestión de Calidad ha avanzado al nivel de madurez 4, lo que significa que no sólo es adecuado y eficaz, sino también eficiente. La auditoría arrojó un resultado “Sin Hallazgos de No Conformidad”, lo que demuestra que no existen discrepancias entre los estándares exigidos por la Norma ISO 9001:2015 respecto al Manual de Calidad y documentos anexos, ni entre éstos y la operación cotidiana.

En este contexto, se logró la ampliación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad. Ahora, se incorpora el proceso de Gestión Financiera del Sector Educativo en las operaciones, demostrando el compromiso continuo con la excelencia en la gestión de recursos y servicios para la comunidad educativa.

La Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas reafirma su compromiso con los valores fundamentales de paz, bienestar y progreso. Este logro no sólo consolida el enfoque en la calidad y mejora continua, sino que también representa un paso importante hacia la construcción de un estado más próspero y equitativo.