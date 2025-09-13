Reconoce TSJEZ el legado de jueces y magistrados que concluyen encargo

Por: Jaqueline Lares Chávez •

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) rindió homenaje a magistradas, magistrados, jueces y juezas que concluyen su encargo dentro del Poder Judicial, reconociendo décadas de servicio, esfuerzo y compromiso con la impartición de justicia en la entidad.

El pleno del Tribunal Superior celebró ayer una sesión solemne marcada por la emotividad y el reconocimiento a la trayectoria de magistradas y magistrados que concluyen su encargo: Evelia Ramírez González, Beatriz Elena Navejas Ramos, Martha Elena Berumen Navarro, Édgar López Pérez, Miguel Luis Ruíz Robles, Miguel Pérez Nungaray y Arturo Nahle García fueron los homenajeados.

Durante el encuentro, se destacó que su legado permanece como un faro para quienes continúan en la labor judicial, pues sus sentencias y criterios seguirán inspirando a nuevas generaciones de juzgadoras y juzgadores. Se les reconoció como ejemplo de integridad y entrega, subrayando que este retiro no significa un adiós, sino un cambio de horizonte que les permitirá disfrutar lo sembrado y adaptarse a un nuevo ritmo de vida.

El reconocimiento se hizo extensivo a juezas y jueces que también concluyen su responsabilidad, recordando que han sido el rostro más cercano de la justicia zacatecana. Sus resoluciones, se enfatizó, han brindado paz a familias, certeza a comunidades y rumbo a la sociedad.

Se señaló que despedir etapas no es sencillo, sobre todo cuando se trata de trayectorias con nombre y rostro propios, pero también se afirmó que el legado de estas y estos juzgadores es imborrable.

“La justicia de Zacatecas no puede entenderse sin su esfuerzo, sin sus valores y sin su entrega”, se expresó durante la ceremonia, la cual fue definida como un homenaje vivo y un testimonio de gratitud.

Posteriormente, en el patio central del palacio de La Mala Noche el magistrado Carlos Villegas Márquez, presidente del TSJEZ, destacó que la vida institucional, al igual que la personal, se compone de ciclos que deben cerrarse con dignidad y agradecimiento.

“Hoy despedimos con respeto, orgullo y profunda gratitud a quienes concluyen su encargo dentro del Poder Judicial del Estado”, expresó en su mensaje.

Villegas Márquez expresó que detrás de cada toga y cada sentencia hay años de estudios, desvelos y familias que acompañaron en silencio a los juzgadores, por lo que extendió un agradecimiento especial a los seres queridos que sostuvieron a los homenajeados en momentos difíciles. Reiteró que el retiro no significa un final, sino la oportunidad de disfrutar lo construido y abrirse a nuevas formas de vivir y servir.

Asimismo, se hizo un reconocimiento especial al doctor Raúl Carrillo del Muro, director de la Escuela de Formación Judicial, quien destacó por su gran labor y fue pieza fundamental en el desarrollo de la tarea judicial.

Al concluir el encuentro, juezas y jueces ofrecieron mensajes de despedida y reconocimiento. El juez Héctor Reveles se dirigió a la magistrada Beatriz Elena Navejas Ramos; la jueza Jacqueline Silva Silva lo hizo hacia la magistrada Evelia Ramírez González; el juez Juan Miguel Juárez Caldera dedicó un emotivo mensaje al magistrado Miguel Luis Ruíz Robles; el juez Raúl García Martínez rindió homenaje al magistrado Miguel Pérez Nungaray; y el juez Isaí Castillo Sarellano se despidió del magistrado Arturo Nahle García. Asimismo, la jueza Alma Delia González Pérez reconoció la labor de la consejera Martha Elena Berumen Navarro, y la proyectista Lucía Angélica Soto Marín expresó su gratitud al magistrado en retiro Édgar López Pérez.

Al rendir homenaje a décadas de esfuerzo y compromiso, se destacó que su legado seguirá siendo una guía para las nuevas generaciones de impartidores de justicia, frente a los retos que implica la reforma al Poder Judicial, con la expectativa de que los relevos seleccionados mediante voto popular reafirmen que los valores de integridad, profesionalismo y vocación de servicio continúan siendo pilares fundamentales en la impartición de justicia en Zacatecas.