Destaca Saldívar finanzas sanas y seguridad en municipio de Guadalupe

Por: ALEJANDRA CABRAL •

En entrevista previa a la entrega al cabildo de su primer Informe de Gobierno en este segundo período como edil de Guadalupe, José Saldívar Alcalde definió como su mayor logro el saneamiento de las finanzas municipales, lo que -sostuvo- le ha permitido atender necesidades urgentes sin recurrir al endeudamiento.

“El principal logro es haber tenido ya ahora las finanzas sanas… no es necesario pedir deuda para pagar otras deudas porque estamos pagando deudas heredadas desde 2013”, señaló, al recordar que Guadalupe arrastraba un empréstito de 12 años y adeudos con el IMSS, Hacienda y proveedores.

Precisó que, de una deuda superior a los 800 millones de pesos, se ha logrado reducir en 250 millones desde 2018 y que actualmente “no estamos viendo un solo peso de deuda y estamos dándoles resultados a la gente”.

De acuerdo con Saldívar, este orden financiero ha posibilitado obras carreteras en comunidades como Viboritas, San Jerónimo, La Cocinera y El Bordo, mediante mezcla de recursos federales, estatales y municipales.

En seguridad pública, la administración municipal reporta una inversión superior a los 85 millones de pesos en equipamiento y capacitación especializada. Además, se donaron terrenos en el cerro San Simón y en San Jerónimo para la construcción del C5i y de un cuartel de la Guardia Nacional.

José Saldívar destacó que ahora los elementos cuentan con seguros de vida, comedor, gimnasio, cocina digna y sala de tiro virtual, lo que representa un cambio respecto a años anteriores.

En el rubro de salud resaltó proyectos de gran envergadura, como la construcción del Hospital de Alta Especialidad del IMSS, en un predio de 70 mil metros cuadrados donado por el municipio. La obra tendrá 207 camas, 47 especialidades y seis quirófanos, lo que, de acuerdo con Saldívar, la convierte en “la más importante en los últimos 15 años” en materia de salud para Zacatecas.

A ello se suma la inauguración de la clínica 58 del IMSS y la creación de un banco de aparatos ortopédicos con sillas de ruedas, concentradores de oxígeno, muletas y andaderas para la población que los requiera.

Para el desarrollo rural se ejercieron más de 18 millones de pesos en apoyos directos a productores, semillas e implementos, así como el desazolve de 24 bordos y la siembra de 2 mil peces en cuerpos de agua comunitarios. El edil recalcó que estos recursos se entregaron “en tiempo y forma” a las familias del campo guadalupense.

La política de vivienda se reforzó con la donación de más de 23 mil metros cuadrados en las colonias Ojo de Agua de la Palma y Villas de Guadalupe para levantar 500 casas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, dirigidas principalmente a madres solteras y matrimonios jóvenes.

Se invirtieron casi 27 millones de pesos en espacios deportivos, entre ellos campos de fútbol americano y tiro con arco, así como nueve parques distribuidos en colonias urbanas y comunidades rurales.

En educación se beneficiaron más de 4 mil estudiantes con obras de infraestructura escolar y 12 mil 500 alumnos recibieron paquetes de útiles escolares.

Se ha consolidado a Guadalupe como el municipio con mayor apertura de empresas en el estado, destacó el morenista refiriendo la atracción de 275 millones de pesos en inversión privada y apertura de más de 400 negocios de bajo riesgo mediante el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) —mecanismo que permite abrir giros sencillos en un máximo de 72 horas—.

El alcalde reiteró que el compromiso de su administración es cerrar filas con el gobierno estatal y federal para seguir mezclando recursos en beneficio de Guadalupe, pero sin hipotecar su futuro: “Nosotros vamos a terminar pagando las deudas heredadas y no vamos a pedir un peso… queremos entregar una administración sana”, insistió.