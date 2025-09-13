Anuncian un decreto federal para restituir la tarifa de electricidad subsidiada agrícola

Por: ALEJANDRA CABRAL •

El “Parlamentario Campesino” anunció ayer en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Zacatecas que antes de que concluya septiembre se emitirá un decreto federal para validar concesiones vencidas y restituir la tarifa subsidiada de electricidad del Programa Especial de Energía para Uso Agrícola (PEUA), medida que beneficiará a por lo menos 480 productores agrícolas en municipios a lo largo y ancho de la entidad.

David Caldera, líder de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas, explicó que la suspensión de este beneficio desde 2023 genera recibos de hasta 150 mil pesos para los usuarios, un costo seis veces mayor al que se accede con subsidio. “Estuvimos sin cuota energética en 2023, 2024 y lo que va de 2025, y muchos compañeros quedaron en calidad de morosos”, recordó.

El dirigente destacó, después de una videoconferencia con oficinas centrales de Conagua, que con el decreto se prevé un ajuste en los pagos. “Va a haber un reajuste y se va a acomodar, para que paguen nada más lo que es justo”.

De acuerdo con Caldera, los productores afectados provienen de municipios del sur, del norte y del centro de Zacatecas, y el problema tuvo origen en un reacomodo administrativo en el estado y en información mal integrada en oficinas federales. “Un edificio en México hace años y mucha información estaba mal”, recordó.

El PEUA, operado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Conagua y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), subsidia el consumo eléctrico destinado al bombeo y rebombeo de agua para riego agrícola.

Su importancia en Zacatecas es mayor por la escasez del recurso hídrico, que obliga a extraerlo de pozos profundos con altos costos de energía, señalaron Severiano Samarron y Martín Guajardo.

Ante estas dificultades, Caldera informó que se gestionan proyectos de tecnificación de riego presurizado. Señaló que estos avances se realizan “poco a poco” y que dependen de la llegada de recursos externos, en particular de remesas enviadas por migrantes, ya que “no hay dinero que alcance”.

Los productores concluyeron que el Gobierno federal está dando respuesta a sus demandas, pues el decreto de facilidades discutido en la videoconferencia representa un paso favorable.

Indicaron que confían en que, con esta medida, no será necesaria la realización de manifestaciones; sin embargo, pidieron a la ciudadanía comprender su lucha en caso de que llegaran a ser requeridas, al subrayar que se trata de defender la soberanía alimentaria y de visibilizar las carencias que enfrenta el sector primario en Zacatecas.

Hacia finales de este año, los productores esperan que los 800 pozos agrícolas que representan queden regularizados.