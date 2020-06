“Motivos misóginos, entre las causas de la falta de reconocimiento a Dávila”

“Dávila era una escritora trofeo, se le explotaba; a pesar de su salud, le sacaban fotos, le exprimían la imagen”, indicó la docente ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Para la autora no hubo los mismos homenajes como con Felguérez

■ Próximo evento no contará con la presencia de autoridades: Gándara

“Claro que hay un dejo misógino, el mismo que ella recreaba en sus cuentos, pero tal vez se sumen más motivos”, comentó Marcela Gándara, docente investigadora de la Unidad Académica de Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), ante la falta de reconocimiento o algún homenaje para la autora zacatecana Amparo Dávila, quien falleciera el 18 de abril del año en curso, en contraste con las acciones y eventos realizados por parte de Gobierno del Estado en honor al artista plástico Manuel Felguérez, cuyo deceso ocurrió el 8 de junio.

Aunque la académica señaló, haciendo referencia al gobierno, que “supongo que no le interesa más que el lustre, presumir a las y los artistas hacia afuera”. Lo cual complementó con la idea señalando que “en lo personal, no sé si sirva hacer homenajes sólo por espíritu regionalista, si sólo les interesa porque nació aquí o si es porque de verdad aprecian su obra”, pudiendo ser ésta también la razón de la carencia.

Ahondando en el tema describió que “los regionalismos, como los nacionalismos, son discursos vacíos; basan la identidad en una falsa cohesión que con el tiempo se delata”.

Gándara rescató que la pregunta no debería girar en torno a la apatía de los mandatarios, sino que podría replantearse a los investigadores zacatecanos, “¿por qué no trabajan a Amparo Dávila? ¿Será que siguen investigando una fuente sin mucho contenido, como los estudios novohispanos? ¿Será que la visión misógina y colonizada no está sólo en los gobiernos sino en la academia?”.

Además, mencionó que “considero que no hay como tales especialistas en Dávila, aunque hay grandes lectores de su obra”, que pudiera ser otra razón para la poca importancia que se le dio a los hechos.

Sobre la difunta autora comentó que “parece que Dávila era una escritora trofeo, se le explotaba; a pesar de su salud, le sacaban fotos, le exprimían la imagen porque tiene un valor simbólico para muchos -estatus, feminismo oficial, regionalismo-, no porque sea una autora complejísima que recrea en el registro de lo fantástico mundos conservadores y cerrados como los que vivimos muchas mexicanas”.

Por lo que los verdaderos homenajes fueron organizados por universidades y estudiosos, en vez de las autoridades, “los homenajes que le han hecho no es que sean extraoficiales, es que los hacen especialistas en ella o en el género fantástico desde las universidades”.

Tal como el homenaje que se realizará entre los días 18 al 20 del mes en curso por parte de El Reborujo Cultural, el cuerpo de académicos UAZ-170, Texere Editores, el Centro de la Gráfica y el Instituto de Cultura de Fresnillo, a través de las redes sociales de la primera organización mencionada.

Entre las ponentes se presentarán especialistas en literatura fantástica, así como estudiosos de la autora, mas ninguna autoridad estatal.