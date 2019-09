Comparece Alfonso Vázquez ante Comisión de Régimen Interno de la 63 Legislatura

Alfonso Vázquez Sosa dialogó con diputados locales ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Dice que se han solicitado ampliaciones presupuestales para algunas acciones, pero se trata de que el IZC funcione con disciplina financiera

Dieron inicio la serie de comparecencias de funcionarios estatales ante la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la 63 Legislatura del estado para desglosar el Tercer Informe de Gobierno de Alejandro Tello y a la que asistió ayer en un primer momento Alfonso Vázquez Sosa, director del Instituto Zacatecano de Cultura, quien respondió los cuestionamientos de los diputados en materia de política cultural no sin antes exponer la misión y visión de la dependencia y los resultados obtenidos este 2019.

En un primer momento, la diputada de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mónica Borrego Estrada, cuestionó al Vásquez Sosa sobre los índices de lectura y consumo cultural de los zacatecanos, pues a pesar de que según dijo se han elevado a nivel nacional, los resultados de la prueba Planea arrojaron que los zacatecanos están en los últimos lugares de comprensión de lectura, por lo que quiso saber el diagnóstico que tiene la dependencia al respecto.

Además Borrego Estrada quiso saber también de cuánto es el aporte del sector cultural al desarrollo económico de Zacatecas, toda vez que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha dicho que a nivel nacional aporta 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto y se le destina más de 400 mil millones de pesos anuales.

Por su parte, Javier Calzada, representante del Partido Encuentro Social (PES), celebró la comparecencia de Vázquez Sosa porque dijo que a pesar de que por ley él no está obligado a comparecer, es una buena práctica entre el Poder Ejecutivo hacia el Legislativo para una buena retroalimentación y que se coadyuve, en la medida de lo posible, para que los resultados lleguen a los ciudadanos.

Calzada cuestionó sobre el porcentaje de recursos que el IZC dispone para la contratación tanto de artistas locales como de foráneos, además de que cuál es la consideración de la dependencia para incluir en sus festivales eventos culturales y espectáculos populares dado que hay una línea delgada y unos se van para la Feria Nacional de Zacatecas.

De igual manera, el legislador cuestionó por la política de descentralización de la cultura y llevarla a los municipios, dado que se destinó un presupuesto federal de 65 millones 725 mil pesos para tal empresa, por lo que interrogó si el IZC cuenta también con parte de ese dinero o hubo una reducción.

Finalmente, el diputado del PES hizo alusión a la “supuesta política de prevención del delito”, la cual consideró como una simulación pero que quiso saber en materia de cultura la dependencia encabezada por Vásquez Sosa que está haciendo.

En su momento el también legislador morenista reprochó que en Fresnillo no se ve la mano del Instituto Zacatecano de Cultura y que un claro ejemplo de ello fue la suspensión del tradicional desfile de bandas sinfónicas porque la dependencia no tenía recursos aun cuando se le hizo la solicitud de apoyo con un año de anterioridad. Igualmente dijo que no se llevan a cabo talleres de formación ni artísticos.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el panista Guadalupe Correa orientaron sus preguntas en cuanto a las acciones que la dependencia de cultura está haciendo para combatir en los municipios la “preocupante” dijeron, “narco cultura”, un fenómeno que se está dando sobre todo entre los estudiantes de las secundarias que están enclavadas en la sierra.

En su turno, los diputados migrantes Lizbeth Márquez y Felipe Delgado solicitaron la injerencia de la cultura en la comunidad migrante. Delgado lo hizo preguntando a Vázquez Sosa sobre lo necesario para que haya una gira constante de artistas zacatecanos hacia Estados Unidos a mostrar su trabajo, mientras que Márquez abogó para que se contemple en el presupuesto de 2020 la difusión de la cultura zacatecana entre las 22 federaciones de zacatecanos en Estados Unidos para que no se sientan solos y como parte de su identidad y arraigo.

Márquez incluso planteó la idea de que ante el presupuesto que recibe el IZC, éste pueda recibir donaciones o apoyos de la comunidad migrante mediante un programa destinado a los museos llamados “los amigos migrantes de los museos”.

Finalmente la presidenta de la Comisión de Cultura, Roxana Muñoz, pidió al funcionario que cada que sesione el consejo consultivo del IZC les haga llegar una carta con información de la reunión, además le reiteró que los recortes del Gobierno Federal a cultura y las modificaciones en cuanto a la entrega de programas se hicieron no porque el gobierno menosprecie a la cultura sino porque se busca erradicar los lujos y la corrupción, sin embargo expuso que la Legislatura está dispuesta a poyar en lo necesario para una mejor dinámica hacia los artistas.

Ante tales cuestionamientos, el titular de la Cultura en Zacatecas, Alfonso Vázquez Sosa respondió que los datos de Inegi no coinciden con las encuestas e indicadores que el propio IZC levanta, pues constantemente realizan visitas a espacios culturales para medir y registrar el consumo.

En cuanto a la programación de los festivales, el funcionario detalló que se cuenta con una metodología para decidir la conformación del programa, el cual lo deciden instancias reguladoras y un consejo consultivo a quienes se les presentan las propuestas pero siempre se aboga para que 50 por ciento sea talento local, 25 por ciento nacional y el otro 25 internacional.

En cuanto al presupuesto, Vázquez Sosa indicó que el IZC está apegado a lo asignado y que no se mezclan recursos con otras dependencias ni se pide apoyo a nadie para algún compromiso, sin embargo se han solicitado ampliaciones para algunas acciones pero se trata de que el instituto funcione con disciplina financiera

En cuanto al fomento a la lectura el IZC cuenta con un grupo de mediadores de lectura que están organizados e inscritos en un padrón y que tienen capacitación constante para revisar indicadores, así como las carencias y diseñar propuestas que ataquen a estas.

Con respecto a algún programa que llegue a los migrantes en Estados Unidos, el funcionario reconoció que no lo hay, sin embargo se está trabajando en un proyecto de atlas cultural que va enfocado a que se generen circuitos con todo el talento y el potencial de lo que Zacatecas tiene , para registrarlo y además ofrecerlo en el extranjero.

En cuanto a la participación en municipios, Vázquez Sosa expuso que se tiene una tabla de actividades en cada municipio en los que primero se realiza un diagnóstico para detectar los problemas o carencias y programar actividades en función de atacar esas situaciones. En cuanto al caso de Fresnillo, le respondió a Menchaca, es el más beneficiado y a donde se han llevado los diferentes programas formativos, así como talleres, actividades de teatro, visitas a escuelas y reclusorios.

Es también en los municipios donde se trabaja de manera transversal con la dependencia encargada de la prevención del delito, con quien llevan talleres de guitarra, canto y pintura, además de que se desarrollan proyectos colectivos de murales para que la comunidad se integre y aprecien el valor artístico y estén conscientes de hacia dónde va su actuar, para que además de desarrollar, valorar y conocer, puedan decidir, que es una de las misiones del IZC con la que se combate incluso la narco cultura.

Finalmente el funcionario dio a conocer que ha crecido mucho la cantidad de artistas zacatecanos por lo que se está revisando la propuesta de hacer un padrón para saber a quién se ha beneficiado y a quien no, para que los apoyos lleguen a todos.