La gente está a la expectativa y asustada por anuncio de redadas contra inmigrantes: Estrada

El gobierno de Donald Trump inició este 14 de julio redadas para expulsar a inmigrantes ilegales ■ foto: la jornada

■ Hay indignación generalizada de latinos y la comunidad que no está de acuerdo con Trump

■ La alcaldía de Los Ángeles ha anunciado que no cooperará con el ICE y así lo han hecho en Atlanta y Chicago

■ Activistas en dos de las ciudades con mayor presencia de zacatecanos en aquel país, Los Ángeles y Chicago, ya se movilizan para responder a esta situación

“Aquí la gente está a la expectativa y asustada. La mayoría de la gente que hemos visto tiene documentos, pero tienen familia y amigos que no, y hay una indignación generalizada no sólo de los latinos –sino- de toda la comunidad que no está de acuerdo con el loco del Presidente”.

Así la descripción del ambiente que se vive en este momento entre los connacionales en los Estados Unidos hecha por el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada Hernández, luego que Donald Trump inició este 14 de julio redadas para expulsarlos.

El funcionario del Gobierno del Estado de Zacatecas se encuentra en aquel país acompañando a una delegación de 27 jóvenes zacatecanos involucrados en la primera emisión de las Estancia Cultural Juventud y Migración 2019, y en el momento de la entrevista realizada ayer a través de WhatsApp, en Los Ángeles, California.

La alcaldía de Los Ángeles ha anunciado que no cooperará con el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y así lo han hecho en Atlanta y Chicago, dijo.

Indicó que los activistas en dos de las ciudades con mayor presencia de zacatecanos en aquel país, Los Ángeles y Chicago, ya se movilizan para responder a esta situación.

Estrada Hernández agregó que la difusión de recomendaciones para los emigrantes sin documentos continúa como parte de las labores de la Cancillería mexicana a través de los consulados en los Estados Unidos y videos de abogados, y aunque las organizaciones de connacionales como son las federaciones de clubes de zacatecanos en aquel país no participan directamente en temas de proselitismo político, como individuos están involucrándose en marchas, plantones y ofreciendo información.

“Lo que se supone que –los agentes del ICE- harán, es cumplir órdenes de deportación, el problema es que en la búsqueda de personas se llevan a quien encuentran –fenómeno al que se ha referido el ICE como deportaciones ‘colaterales”.

Indicó que el anuncio de Donald Trump de llevar a cabo redadas es otro acto intimidatorio como lo fueron las amenazas de imponer aranceles a México, pero desde su punto de vista es poco probable que sean masivas (como ha anunciado el ICE), porque en este momento se requiere mano de obra en los Estados Unidos.

“Hay una crisis de trabajadores. El mes pasado por primera vez en años hubo más ofertas de trabajo que personas buscando empleo”.

José Juan Estrada Hernández observó no obstante que el país no está preparado para atender este conflicto pues el Gobierno de México no destinó este año recursos para el Programa de repatriación.

“Los esfuerzos de los gobiernos estatales que presupuestalmente ya están castigados es insuficiente”.

Apenas el pasado 27 de junio en el contexto del inicio del Programa Paisano en su temporada de verano, informó que de los 2 mil 508 zacatecanos deportados desde los Estados Unidos este 2019 pudieron atenderse a unos 300 con recursos del estado, debido a la desaparición este año del Fondo de Apoyo a Migrantes Deportados.

En ese momento también precisó que han ido elevándose las cifras de deportaciones que afectan a la entidad, con aproximadamente 500 personas más cada año desde el 2017.

Estrada Hernández opinó sobre la política en la materia desde el Gobierno Federal, que la reducción de recursos para el Instituto Nacional de Migración (INM) ya no se justifica en el discurso de que la institución está envuelta en la corrupción pues el gobierno cumple más de medio año en funciones “y desde hace un año sabían que tenían que tener un plan y propuestas de personas y estrategias. Y un año después están peor”.

Los recortes presupuestales al INM, la renuncia el pasado mes de junio del comisionado Tonatiuh Guillén López, que calificó de “humillante, después de ser tan crítico al régimen anterior”, la violación extrema de los derechos humanos a los migrantes en tránsito por territorio nacional y la militarización de la frontera sur, exhiben una situación “terrible” y fuera de control, expuso.

Mientras tanto en los Estados Unidos el ambiente xenófobo ha aumentado y polarizado a la sociedad, instigado por el discurso del presidente Donald Trump, observó también.

“Así que no sabemos las dimensiones de sus seguidores, cuántos lo siguen apoyando. Aparte de que el sistema de votaciones es muy antiguo y es por voto electoral, no por votos individuales. La vez pasada nadie pensaba que ganaría”.

Agregó sobre los efectos electorales de las medidas de Donald Trump que tienen como rehenes a los emigrantes latinos hacia los Estados Unidos.

Estrada Hernández dijo que algunas encuestas señalan que si la elección se celebrara hoy, el ganador sería Joe Biden, pero comentó sobre estos ejercicios demoscópicos que “ya no creemos en las encuestas por lo que pasó la vez anterior”.

El pasado sábado, el demócrata ex vicepresidente de los Estados Unidos durante la gestión de Barack Obama escribió en idioma español en su cuenta de Twitter que “las redadas de inmigración (ICE) del presidente Trump son inhumanas. Sus tácticas no resuelven nada. No deberíamos estar aterrorizando comunidades y dividiendo familias. Debemos proporcionar un camino hacia la ciudadanía y encontrar una solución duradera”.

Hasta ayer alrededor del mediodía, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo a través de su titular, Marcelo Ebrard Casaubon, con información de sus 50 consulados en los Estados Unidos, que no había detenciones de mexicanos.