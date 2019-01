Desde hace años se vende huachicol en Zacatecas

Por el momento no se ha registrado desabasto de combustible en la entidad ■ fotos: andrés sánchez

■ Autoridades, empresarios y transportistas lo confirman;

■ “El famoso huachicol lo hemos detectado en las carreteras. Vamos a Aguascalientes y a un lado de las carreteras está la compra-venta al por mayor, a San Luis y Durango es lo mismo”

■ Pese a la operación de estos locales clandestinos, recientemente no se han realizado detenciones de personas relacionadas con este delito, confirman autoridades

En Zacatecas se vende combustible robado. Tanto empresarios gasolineros como transportistas ubican los locales de venta de huachicol a la orilla de las carreteras y a la vista de todos quienes transitan por estas vías, es decir, no son lugares ocultos.

“El famoso huachicol lo hemos detectado en las carreteras. Vamos a Aguascalientes y a un lado de las carreteras está la compra-venta al por mayor, a San Luis y Durango es lo mismo”, aseguró Cecilio Murillo, presidente de Gasolineros Asociados del estado.

Las autoridades reconocen la existencia de lugares de venta ilegal de combustible y también admiten que, pese a la operación de estos locales clandestinos, recientemente no se han realizado detenciones de personas relacionadas con este delito.

El gobernador Alejandro Tello Cristerna apuntó que el territorio estatal “es tan extenso que, en ocasiones, es muy común en las comunidades” la venta de combustible del que no se puede demostrar la procedencia. No obstante, el propio mandatario sostuvo que “sí hemos hecho detenciones, (aunque) no en este momento”.

Los empresarios gasolineros han advertido de este problema que, si bien no les afecta directamente, lo consideran un riesgo por los accidentes que puede provocar el manejo de combustibles sin los debidos procedimientos de seguridad.

Cecilio Murillo refirió que estas condiciones de peligro pueden evitarse por parte de las autoridades, actuando en contra de estos locales de venta de gasolina que están fuera de la norma; sin embargo, indicó que, a pesar de que se han hecho los reportes desde hace años, no se ha visto una respuesta.

Entre los ex funcionarios y servidores públicos en activo con quienes se ha abordado el tema, precisó, están los titulares de la procuración de justicia en la entidad. Desde el ex procurador y ahora magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arturo Nahle, la ex procuradora Leticia Soto Acosta y el fiscal actual, Francisco Murillo Ruiseco.

“Sí lo hemos hablado (…) pero desafortunadamente no le han dado seguimiento”, sostuvo y consideró innecesario hacer una denuncia formal cuando “las mismas autoridades pasan por las carreteras todos los días; mañana, tarde y noche”.

Aunque el robo de combustible y su venta son delitos del orden federal, el empresario gasolinero dijo que es necesario que las autoridades estatales también trabajen en el combate a este ilícito.

“Yo creo que le ha hecho falta actuar en ese aspecto y no todo dejarlo al Gobierno Federal. También el Gobierno estatal que tome lo propio y las diferentes corporaciones que también tomen lo propio; es trabajo de todo el mundo, sociedad y gobierno”, puntualizó.

Agregó que en el contexto actual, de la estrategia implementada por las nuevas autoridades federales, debe empezar a prestarse atención a la venta ilegal de combustible en Zacatecas; “yo creo que es parte de lo que todo el mundo estamos esperando”.

Uno de los últimos casos de decomiso de combustible robado en la entidad, por el que se advirtió que el estado podía haberse convertido ya en un lugar común de venta ilegal de hidrocarburos, ocurrió en Jerez, en el mes de mayo del año pasado.

En esa ocasión, elementos de la Policía Estatal que circulaban por la carretera que conduce de Jerez a Tepetongo hallaron un tractocamión “al parecer descompuesto”, informó el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, en ese momento.

Al detenerse para auxiliar al conductor, los agentes no localizaron a ninguna persona pero, al revisar los alrededores, ubicaron seis contenedores de plástico blanco que contenían 2 mil 200 litros de gasolina.

Tras señalar que en el estado no es común que se realicen este tipo de aseguramientos, el secretario añadió que estos contenedores que albergaban el hidrocarburo eran iguales a los que se usan en los estados con mayor incidencia del robo de combustible para poder transportarlo.

Por ello, después del hallazgo, advirtió que en Zacatecas “creemos que hay ya presencia de este delito, pero aquí no pasa ningún ducto. Debe ser, lo más lógico, que lo traigan de Jalisco y que sea un grupo de la delincuencia organizada el que hace su trasiego de Jalisco a Jerez”.