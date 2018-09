Rechaza López Obrador nepotismo en los municipios, “no se vale meter al cuñado o al abuelo al gobierno”

Foto: DEMIAN DUARTE

Nogales.- Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México advirtió en esta frontera que no tolerará actos de nepotismo en los gobiernos emanados de la Coalición Juntos Haremos Historia y que no está permitido que el cuñado, la tía, el sobrino o el abuelo de los gobernantes participen en los gabinetes municipales.

En ese sentido acotó que se trata de ir tras una transformación profunda de la realidad e impedir actos de corrupción o tráfico de influencias, además de que consideró que no se puede hacer candidatos a los cónyuges de los gobernantes, pues México es una república, no una monarquía.

“No luchamos para eso, no queremos amiguísimos, queremos que se vaya por un tubo la corrupción, no queremos influyentismo, no quereos nepotismo, nada de llenar de familiares a los gobiernos municipales o estatales, no es el gobierno de la familia, no es que ya llegaron y mi primo, mi cuñada y mi tía y mi abuelo van a ocupar cargos en el ayuntamiento, eso lo reprobamos”, acotó.

Vivimos en una república y queremos que sea democrática, tiene que haber democracia y tiene que ser el pueblo el que decida en libertad, los gobernadores no deben andar haciendo a sus esposas candidatas, dijo con relación a la situación en Puebla.

El Presidente electo llegó a Sonora este viernes 21 de septiembre precisamente en un momento en el que se vive una fuerte polémica política en Guaymas, por el nombramiento de Santiago Luna García, cuñado de la presidenta municipal Sara Valle como tesorero municipal.

López Obrador dijo que va a cumplir con las promesas que hizo en la campaña, y que no va a subir ni los impuestos, ni a crear nuevos, tampoco —dijo— vamos a contratar nuevas deudas, pues todo se hará en base a los ahorros.

En ese sentido el presidente electo señaló que actúa de manera prudente, y que va a cumplir sus compromisos, ni impuestos, ni gasolinazos, ni endeudamiento son compromisos.

“Todo es de ahorros, ya no va haber corrupción, no va haber lujos, este será un gobierno austero, no es cosa de derrochar porque pagaríamos muy cara la indisciplina financiera, no va haber déficit ni deuda, es kilo que ofrecemos y es lo que vamos a llevar a la práctica”, aseguró.

Manifestó que va a cumplir y que no va a quitar programas sociales y que les demostrará a quienes aseguran desde ahora que no podrá cumplir con sus propuestas y promesas de campaña, que las cosas se pueden hacer gobernando de manera distinta.

“Se están frotando las manos los fifis y los ultraconservadores porque creen que vamos fracasar y nosotros les vamos a demostrar que se equivocan”, recalcó.