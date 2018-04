Sindicato Nacional de Mineros da revés a Germán Larrea; obtiene amparo

Conferencia de prensa ofrecida por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y organizaciones que los apoyan foto: andrés sánchez

Significa un triunfo desde la perspectiva del derecho de huelga y de la libertad sindical

Impide a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitir un laudo que valide la votación del 28 de febrero por la titularidad del CCT en la Mina San Martín

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSySRM) que lidera Napoleón Gómez Urrutia obtuvo este 24 de abril un amparo que impide a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitir un laudo que valide la votación celebrada el pasado 28 de febrero por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en la Mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas (concesionada a IMMSA filial de Grupo México).

Este recuento se realizó entre el Sindicato Nacional de Mineros y el Sindicato Nacional de Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana, y le daba presuntamente el triunfo a este último, señalado por tener un padrón “inflado” por su contraparte, con trabajadores ya liquidados e indemnizados.

J. Jesús Jiménez, trabajador de la sección 201 del SNTMMSSRPM y secretario de Conflictos Sociales de la organización gremial, interpuso el recurso ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mixta en el Estado de Zacatecas el pasado 22 de marzo, por haberse violado “su derecho humano de garantía de audiencia, a ser oído y vencido en el procedimiento por la titularidad del CCT”.

“La suspensión definitiva emitida por el Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas del 24 de abril de 2018, es para que la Junta Especial No. Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje no dicte resolución en el juicio de titularidad IV-292/2013, hasta que se resuelva el amparo promovido por J. Jesús Jiménez, por los 11 años de huelga constitucional del Sindicato Nacional de Mineros y los salarios caídos de los trabajadores que valientemente han sostenido la huelga que ha llevado a cabo la Sección 201, toda vez que se ponen en riesgo los derechos de la huelga, declarada existente por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Amparo en fecha 29 de febrero de 2008”, expusieron en un comunicado.

Esto fue expuesto como un revés más, propinado por el Sindicato Nacional de Mineros a Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país, y propietario de Grupo México cuya filial IMMSA es la patronal en el conflicto laboral.

El asunto es importante dijo en conferencia de prensa, Nahir Antonio Velasco, asesor jurídico del Sindicato Nacional de Mineros, porque ha habido una campaña promovida por el magnate contra este gremio, su dirigente nacional, Gómez Urrutia, y los trabajadores de la Sección 201, dando por perdida la huelga.

“En cualquier lugar del mundo donde haya Estado de Derecho” observó también, primero se resolvería ésta y no la titularidad del CCT, “es un tema de congruencia jurídica”, pero en México hay un contubernio entre la empresa, las autoridades y ahora el sindicato patronal para mediante un procedimiento ilegal arrancársela vía la JFCA.

La obtención de la titularidad de CCT por la organización gremial de Monterrey, dijo Nahir Antonio Velasco, implicaría el desistimiento de la huelga, y por tanto, la pérdida de los derechos laborales que han peleado los mineros por más de una década, y que recordó, referían reclamos por seguridad e higiene apegados a la Ley y otras violaciones a la misma.

El amparo concedido, también comentó Efraín Arteaga Domínguez, integrante del FSSP organización solidaria con el Sindicato Nacional de Mineros, es “importantísimo” porque significa un triunfo desde la perspectiva del derecho de huelga y de la libertad sindical; ya que los sindicatos blancos como el de Exploración “fueron inventados para abandonar la defensa de los trabajadores”.

En el contexto de la lucha de los trabajadores de la Mina San Martín, también se expuso por parte del líder del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), José Santos Cervantes, la actitud “servil y lacayuna” de los tres recientes gobernadores del estado, Amalia García Medina, Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello Cristerna, éste último que incluso celebró el presunto triunfo en la votación del sindicato blanco que actualmente se encuentra en posesión de las instalaciones de la Mina San Martín.

“Hasta hizo fiesta después de llevar a cabo el último recuento tramposo y fraudulento que nosotros denunciamos en su momento; la felonía y la ignominia de Tello Cristerna no tiene límite, incluso en su euforia servil llegó a decir mentiras inconcebibles para un gobernante que se respete, que la huelga se había terminado gracias a sus gestiones ante la empresa y el sindicato”.

Rodolfo Carrillo uno de los huelguistas de la Mina San Martín, denunció también la distribución por parte de la empresa de Germán Larrea, de un comunicado fechado el 18 de abril del 2018, que invita a los trabajadores adheridos a la Sección 201 del Sindicato Nacional de Mineros a cobrar “su liquidación”, para lo que la empresa pone como fecha a partir de la cual se considerará el pago, que incluye utilidades, el año 2007, esto es, cuando inició la huelga, por lo que dijo, se reconoce la existencia de la misma por parte de la patronal.

Esta “invitación” fue traducida por Carrillo como una estrategia “legaloide”; el documento advierte que la temporalidad del ofrecimiento es “por única ocasión” y tiene una vigencia del 18 al 27 de abril, por lo que les advierte que “aprovechen la oportunidad”.

En otro procedimiento que se lleva en un Juzgado de Distrito en la Ciudad de México el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros obtuvo otro amparo para efecto de que la JFCA estudie la contrademanda que interpuso para que se revise el padrón presentado por el Sindicato de Exploración, pero también para que esta organización regrese las instalaciones de la Mina San Martín a quienes estallaron la huelga considerada legal por un Tribunal de Circuito.

El recuento de votos referido presuntamente daba el triunfo al Sindicato Nacional de Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana con 262 votos contra 150; ha sido objetado jurídicamente por la Sección 201 del Sindicato Nacional de Mineros, quien sostiene que 160 de los trabajadores que abultaron el padrón del Sindicato Nacional de Exploración, ya habían sido liquidados e indemnizados por lo que no tenían relación laboral con IMMSA y por tanto, derecho a votar por la definición de la titularidad del CCT.

“La empresa tiene miedo porque vamos avanzando legalmente, -y- estamos cerca de –que llegue a la Presidencia- un gobierno democrático. Entonces la empresa también tiene miedo a esa situación porque esta empresa trabaja con la corrupción, es una empresa deshonesta y no es socialmente responsable”, dijo a modo de explicación al comunicado que invita a los trabajadores a aceptar una liquidación, Nahir Antonio Velasco.

Al respecto de esto último abundó Rodolfo Carrillo, trabajador de la Mina San Martín desde hace 37 años, e integrante de la Sección 201 del Sindicato Minero, “no quiero que me den un dinero y una patada y ya Dios te ayude. Esto tiene que continuar porque las generaciones que vienen después de nosotros van a ocupar un trabajo con prestaciones, si no, ahí seguiremos en México y Zacatecas como todo el mundo, súper explotados. Nosotros no somos centaveros”.