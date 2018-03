Aún falta mucho por trabajar en el tema de pluralidad en medios de comunicación

Participantes en el foro “El papel de los medios de comunicación en la emisión del voto informado y razonado”, celebrado en el IEEZ foto: rafael de santiago

Medios de comunicación son esenciales para las elecciones democráticas: Navarrete

Después de las elecciones muchos medios están en riesgo de desaparecer: De Ávila

El llamado debe ser a abrir la mente, desde los medios, para que se le dé al voto: Laviada

No ha habido una sociedad donde se haya dado una democracia perfecta: Mercado

Representantes de medios de comunicación escritos coincidieron que el papel de los medios de comunicación es el de fomentar la pluralidad, esto dentro del foro “El papel de los medios de comunicación en la emisión del voto informado y razonado”, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

Carlos Navarrete, jefe de información de La Jornada Zacatecas, dijo que hay medios de comunicación que tienen diferentes visiones, sin embargo, se considera que aún falta mucho por trabajar en el tema de pluralidad.

Si bien en México hace unas décadas se vivió una época de terror para el periodismo, actualmente no hay nada que celebrar en el tema de libertad de expresión. Y recordó que tan sólo en La Jornada aún se espera justicia para los reporteros Miroslava Breach y Javier Valdez, cuyos asesinatos siguen impunes.

Los medios de comunicación son esenciales para las elecciones democráticas, pues en una elección libre y justa no se trata solamente de tener las condiciones adecuadas, sino contar con información relevante de los partidos políticos y del propio proceso electoral.

Y esto implica retomar una premisa básica de la escuela estadounidense de periodismo que dice: “si tu madre te dice que te quiere, compruébalo”. Pareciera que esta premisa la han olvidado varios medios de comunicación, apuntó.

La información debe ser fidedigna, donde hay redes sociales y Fake News, pues es un escenario convulso. Por eso los medios de comunicación serios influyen para que la ciudadanía tome una decisión.

Navarrete señaló que se tiene que aspirar a la pluralidad, se debe construir y los ciudadanos podrán contrastar los puntos de vista. Lamentó que el discurso que parece más militante que periodístico, está colmando monocromáticamente hablando, el espectro mediático, y los ciudadanos no tienen posibilidad de contrastar estos enfoques.

Aunque la relación de los medios es complicada con el poder, se ha luchado por tener una Ley General de Medios. Y la relación con el Estado no puede estar supeditada a si se le agrada a una administración política o no.

En su intervención, Gerardo de Ávila, director de El Sol de Zacatecas, indicó que estos cuatro medios realizan un esfuerzo importante, pues los zacatecanos lo merecen. Y al final todos buscan informar, lo más cercano a la verdad.

Aunque reconoció que después de las elecciones del primero de julio, muchos medios de comunicación también están en riesgo de desaparecer, ante la llegada de un gobierno autoritario.

Y después de ese día se amanecerá con un nuevo Presidente, con el que la mayor parte de los mexicanos no estará de acuerdo, consideró. Aplaudió que los medios tengan esa diversidad de contenidos, ya que se debe informar con la verdad.

Enrique Laviada, director de NTR Medios de comunicación, dijo que la corrupción ha provocado desconfianza en la ciudadanía. Y los medios deben hacer la crítica de que se llegó tarde a una democracia mucho más plena.

El llamado debe ser a abrir la mente, desde los medios, para que se le dé al voto, el mayor contenido racional posible, lo cual podrá hacerse a través de los diferentes géneros periodísticos, como el reportaje, la crónica, los cuales dan ese lado humanista a los lectores.

Y la opinión editorial es importante, porque la prensa tiene también su opinión, como ejemplo, lo que hizo la prensa en Norteamérica, al advertir lo que podría ocurrir si Donald Trump llegaba a la presidencia.

Por su parte, Enrique Mercado Sánchez, director de Imagen, opinó que las personas siempre buscan ser el mejor en cualquier ámbito, y son ideales que se persiguen pero no se alcanzan. Y opinó que no ha habido en el mundo una sociedad donde se haya dado una democracia perfecta.

“El hecho de que muchos medios no lloremos por Carmen Aristegui, no nos quita la pluralidad o apertura de pensamiento. El hecho de que no hayamos perseguido a los padres de los de Ayotzinapa por todo el país, tampoco nos dice que somos unos medios poco plurales”, subrayó.

Expuso que mientras los medios juzguen de manera diferente a la sociedad, que se le dé más “tribuna” a unos candidatos que a otros, eso es lo que la pluralidad revela, pues la equidad y la objetividad no existen.