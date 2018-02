Presentan Brigadas de Activación Social para prevenir violencia en el estado

Durante la instalación de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia, la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, hizo una exposición de un nuevo programa en la materia denominado Brigadas de Activación Social (BAS).

En este esquema estarán participando, aparte de las dependencias estatales, federales y los ayuntamientos de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), así como de la Escuela de Trabajo Social.

Explicó que las brigadas serán grupos integrados por cinco estudiantes y un tutor, así como por cinco jóvenes que sean vecinos del polígono que se haya seleccionado para el proyecto. A los alumnos de las instituciones académicas, agregó, se les estará apoyando con una beca de mil 500 mensuales por el tiempo que dure la intervención.

El subsecretario de Prevención, Armando García Neri, precisó que no se trata de un cambio de estrategia respecto al programa que se aplicó el año pasado en la colonia Lázaro Cárdenas en la capital del estado, sino que es únicamente una “mutación”.

Apuntó que derivado de la implementación de ese “programa piloto” se advirtió la necesidad de involucrar a más actores en el proyecto para poder abarcar un mayor territorio y avanzar de manera más rápida.

En cuanto a los perfiles de los estudiantes que podrán participar en estas actividades precisó que serán tanto de trabajo social como de psicología, derecho y economía. Actualmente, dijo, ya se conformó una comisión al interior de la universidad que lanzará la convocatoria en estos días para poder estar empezando con las actividades a más tardar la primera semana de marzo.

Mientras tanto, el funcionario agregó que para la medición de los resultados habrá otra comisión universitaria que “se estará encargando del monitoreo y la evaluación; ellos también nos harán el levantamiento de la información, establecerán los indicadores para dar el seguimiento e ir evaluando lo que va funcionando, lo que hay que quitar, etcétera”.

Esta misma comisión, puntualizó, está definiendo cuántas colonias integrarán cada polígono en el que se aplicará el programa. Aunque aún no está determinada la división, explicó que estas áreas están conformadas por lo general por 200 viviendas, de modo que será esa cantidad de población la que atienda cada brigada.

En cuanto al presupuesto, el subsecretario de Prevención señaló que no hay una cifra exacta debido a que será un monto que variará conforme avance la aplicación del programa.

Explicó que el recurso se aplicará en el desarrollo de actividades, infraestructura y proyectos relacionados con alguno de los tres objetivos que tendrán las brigadas en su actuación y que son la cultura, el deporte y las cuestiones socio-productivas.

Destacó, también, que no hay una cantidad fija ni cerrada de dinero para las BAS porque la gran mayoría de las acciones que se harán tendrán que provenir de las necesidades que se detecten en cada polígono y eso podrá conocerse hasta que dé inicio la estrategia.

“No hay una certeza de un costo porque el primer paso es preguntarle a los jóvenes qué es lo que hay que construir. Es decir, no llegamos con un programa así, de tajo, como se acostumbra, sino que es construir de abajo hacia arriba (…).La idea es construir un proyecto. No podemos llegar como típicamente se llega a las colonias: ‘es esto y se acabó’, sino que se trata de ir construyendo procesos de tejido social y sobre todo un proyecto que ellos quieran”, concluyó.

Relacionado