Bloqueos en bulevar “no fueron en contra” del evento de AMLO: Fabiola Torres

El bloqueo del bulevar por parte de agentes de Tránsito, realizado el sábado pasado día antes de que se llevara a cabo un evento por parte del precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, “no fue algo planeado, no fue algo premeditado, no fue algo en contra” de esta actividad política.

Así lo expuso la secretaría general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, al ser cuestionada sobre los señalamientos que se han realizado en redes sociales acerca de que este bloqueo de vialidades fue intencional para impedir el paso de los asistentes al acto masivo realizado en el Multiforo de la Feria Nacional de Zacatecas.

Aseguró que “no es correcto” que el subsecretario de Gobierno, Juan Carlos Lozano, diera la orden a los agentes de vialidad, sino que recalcó que “fue una situación de tránsito, es una decisión que se toma en el momento que se debe de tomar para evitar congestionar el bulevar”.

En este sentido, sostuvo que el arribo de los participantes al evento se registró desde las 8 de la mañana “y a las 10 ya estaban totalmente bloqueados todos los accesos cercanos al Multiforo”. La secretaria insistió en que la intervención de la Dirección de Tránsito y Vialidad se dio igual que en todos los eventos masivos.

“Ustedes se dan cuenta lo difícil que es la vialidad en nuestra ciudad cuando tenemos feria, cuando hay un evento masivo, como sucedió por ejemplo también cuando fue el informe del gobernador” y puntualizó que “por supuesto que no había una intención de bloquear a alguien”, expuso.

La funcionaria destacó que el Gobierno del Estado “siempre ha manifestado respeto absoluto al proceso electoral (…), a la expresión de libertad de todos los partidos, de todos los personajes políticos”.

En otro tema, la secretaria se refirió a los incumplimientos que se han dado por parte de la empresa minera Gold Corp en el municipio de Mazapil y sostuvo que se está trabajando en un documento, entre dependencias estatales y federales, autoridades municipales y pobladores de distintas comunidades, en el que se presenten una serie de requerimientos a la compañía extractiva.

Señaló que lo que se necesita en este caso es “ponerse de acuerdo en cómo van a empezar los trabajos de rehabilitación de caminos, de dotación de agua potable, de generar condiciones de trabajo para los pobladores. (…) La empresa está en disponibilidad y esperamos en unos días llegar a acuerdos, pero ir comunidad por comunidad abatiendo el rezago y los compromisos”.

