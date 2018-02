“Ambigua y profundamente insatisfactoria”, respuesta de Rectoría a emplazamiento a huelga: Spauaz

La Asamblea General del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) calificó como “ambiguo” y “profundamente insatisfactoria” la respuesta que entregó Rectoría a las demandas contenidas en el emplazamiento a huelga y el vencimiento es este viernes.

Los asistentes a la asamblea manifestaron su inconformidad al ofrecimiento que hizo la administración central de la Universidad para resolver las exigencias del sindicato, por lo que exhortaron al resto de la comunidad a asumir su responsabilidad este jueves, ya sea si su voto es a favor o en contra de la huelga.

Enrique Viramontes afirmó que la política de la Rectoría consiste en “hacer un hoyo para tapar otro con el presupuesto, con el agravante que ese hoyo es más grande. Se nos dice que se está pagando primas de antigüedad con el subsidio de 2018. El monto es de 120 millones de pesos, lo que significa que de los mil 844 millones de pesos del presupuesto de este año, 120 ya se destinaron a pagar primas de antigüedad del año pasado”.

Comentó que, según el convenio que suscribió el anterior rector, Armando Silva, con el ISSSTE para pagar el adeudo histórico, el año pasado se debió pagar un monto de 84 millones de pesos correspondiente a los seguros de salud, riesgos de trabajo, préstamos personales y servicios, pero ninguno de esos rubros tuvo que ver con jubilación o con retiro.

“La jubilación y el retiro es lo que falta convenir. Lo que es jubilación y lo que es retiro es lo que llega a nuestras cuentas, todo lo demás lo utiliza el ISSSTE para su funcionamiento, de manera que a quien no le están pagando nada es al trabajador, no al instituto”, explicó.

Viramontes informó que la deuda histórica con el ISSSTE es de mil 543 millones de pesos, de los cuales ya han sido convenidos 731 millones de pesos y 813 millones faltan de convenir.

El convenio establece que este año la UAZ debe pagar 101 millones de pesos, pero “el ISSSTE se está cobrando por la buena o por la mala. Significa que hay 101 millones de pesos ya firmados que el ISSSTE se va a cobrar”.

Recordó el convenio de desistimiento de huelga de febrero del año pasado, en el que hubo el compromiso de Rectoría de firmar un convenio de conciliación de las cuentas de cesantía, retiro y vejez el 20 de marzo, pero ha transcurrido un año, no se ha cumplido y ahora también se incluye en el ofrecimiento.

“Nos vienen a prometer entonces que en 12 días van a hacer la conciliación para después ponerse a negociar en serio con el ISSSTE y luego ver cómo se conviene. Creo que es una respuesta no creíble. Su palabra se devaluó, lo firmaron, lo incumplieron”, dijo Viramontes,

Por su parte, Pedro Martínez Arteaga, secretario general del Spauaz, comentó que efectivamente hubo cláusulas que se firmaron en el desistimiento de huelga del año pasado que hasta la fecha se han violentado sistemáticamente, además de que no se han pagado las primas pre-jubilatorias del 2016 y 2017.

Es decir, “ha habido un incumplimiento sistemático, pero también hay situaciones en que hemos invitado a que se tomen acciones. Lo del ISSSTE es muy grave e incluso desde el 2008 se vino agravando de manera muy significativa”.

El dirigente sindical solicitó a los universitarios proponer medidas para resolver la problemática institucional, pues la deuda supera los mil 500 millones de pesos, ya que la responsabilidad no debe relegarse en el Comité Ejecutivo.

Otros docentes que se manifestaron en contra del ofrecimiento de la Rectoría fueron Pedro López Jácquez, Miguel Moctezuma Longoria y Samuel Herrera Chávez. Asimismo, este jueves fue tomada la preparatoria 4 para exigir que el Rector cumpla con las demandas del emplazamiento.

El plebiscito para definir si el Spauaz estalla la huelga o no se realizara en las instalaciones de ese gremio entre las 8 y 18 horas. Para que la jornada de votación sea válida, debe participar más de la mitad de los docentes más uno, es decir, aproximadamente mil 500.

