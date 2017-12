Confirman autoridades a 2017 como el año más violento de la historia de Zacatecas

Con el mes de agosto encabezando las estadísticas de homicidios, con 95 casos, este 2017 cerrará con más de 700 asesinatos.

En conferencia de prensa brindada por el procurador Francisco Murillo Ruiseco, para hablar sobre el balance en la procuración de justicia durante este año, se informó que al 27 de diciembre se tienen registrados 724 homicidios dolosos, mientras que ha habido 18 sentencias condenatorias de responsables de alguno de estos hechos violentos.

Si se tiene en cuenta la cifra de 18 condenados por este delito frente a los 724 casos, arrojaría una resolución de 2.4 por ciento de los homicidios cometidos este 2017.

No obstante, al referirse a esta estadística, el procurador expuso que no es posible valorar los avances en las investigaciones con un porcentaje debido a que con una detención pueden solucionarse varios hechos, ya que son “células de sicarios” las que cometen estos asesinatos por lo que una persona perpetra varios ilícitos.

Estas cifras colocan este 2017 que está a punto de concluir como el año más violento en la historia reciente de Zacatecas.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que aglutinan estadísticas de las oficinas del Registro Civil, de las agencias del Ministerio Público y de los servicios médicos forenses, reportan que en 2010 hubo en Zacatecas 143 homicidios, sin diferenciar entre dolosos y culposos. En 2011 fueron 290, en 2012 se dispararon hasta 464, en 2013 hubo 431, en 2014 se registraron 199 casos y en 2015 se informa sobre 337 homicidios.

Los dos últimos años, por las cifras aportadas por el propio procurador general de Justicia del estado, encabezan la lista de este periodo con 573 casos de homicidios dolosos, únicamente, y, también con esta división, en 2017 hasta el 27 de diciembre se tenían contabilizados 724 asesinatos y 497 homicidios de tipo culposo, es decir, un total de mil 221 muertes violentas entre dolosas y culposas.

La cifra de este año que está por concluir, dijo el funcionario, supone un incremento del 21.5 por ciento respecto a lo registrado en 2016. Asimismo, como otra precisión, Murillo Ruiseco señaló que 85.9 por ciento de estos hechos violentos están relacionados con la delincuencia organizada.

Aparte de las 18 sentencias condenatorias que resaltó el procurador en cuanto a homicidas, sostuvo que también se giraron 63 órdenes de aprehensión y se tuvieron 8 procedimientos abreviados.

Agregó que la mayoría de los procesados por este delito son jóvenes que no superan los 30 años de edad, en concreto, puntualizó que su edad ronda los 20 años, por lo que destacó la necesidad de que la estrategia de seguridad se enfoque en todos los ámbitos, sobre todo el del desarrollo económico y social.

64 secuestros y 13 bandas desarticuladas

En torno a otros delitos de alto impacto, el procurador se refirió a que en este 2017 hasta noviembre se atendieron 64 casos de secuestro, que tuvieron como víctimas a 71 personas de las cuales 48 fueron liberadas.

Cerca de 100 detenidos por este delito, 49 sentencias y la desarticulación de 13 bandas dedicadas a la comisión de este delito han sido los resultados de la PGJEZ al respecto.

Asimismo, expuso que este año se han abierto 111 carpetas de investigación por extorsiones telefónicas y agregó que fueron localizadas otras 79 personas víctimas de extorsión en su modalidad de secuestro virtual.

Pudieran ser de trabajadores de SSP, restos hallados en Pinos

En otro tema, Murillo Ruiseco informó que en días pasados fueron encontrados restos humanos en Pinos los cuales están siendo analizados, pero adelantó que “pudieran dar positivo a los compañeros” administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública que desaparecieron en este mismo municipio.

Para la identificación de estos restos, dijo, han solicitado el apoyo del área de ciencias forenses de la Procuraduría General de la República (PGR).

En cuanto a uno de los hechos que sobresalió en la opinión pública este 2017, y que fue el hallazgo de las fosas en Valparaíso con los cuerpos de 26 personas, señaló que el líder de la banda a la que se le atribuyen estos asesinatos, conocido como El Gabacho, aún no ha sido detenido.

Indicó que hay una orden de aprehensión vigente en su contra, por lo que “no lo hemos dejado de buscar”. Añadió que “existen rumores, y subrayo rumores, de que regresó al lugar”, es decir, que vuelve a estar asentado en ese municipio.

No obstante, concluyó que “no podemos confirmar ni descartar la situación de que haya regresado. Lo estamos buscando (…), hasta el momento no lo hemos logrado localizar” pero se han pedido colaboraciones, aparte de a todos los estados, también a las autoridades estadounidenses ya que esta persona tiene vínculos con personas que viven en el país vecino del norte.