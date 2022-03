Por: ÁLVARO GARCÍA HERNÁNDEZ •

Es muy lamentable advertir en cada espacio de nuestra vida, una serie de eventos que promueven o manifiestan violencia como si se tratara de una conducta sana que hay que reconocer y aplaudir. Nadie está lejos de padecer o contemplar eventos que lastiman a otros seres humanos; hay música violenta que denigra lo mismo a mujeres o personas con alguna discapacidad, qué decir de telenovelas donde se promueven violaciones, embarazos tempranos o el abandono de niñas o niños; por su parte las películas se esmeran en mostrar un mundo que antes era de ciencia ficción y que ahora se encuentra rebasado por la realidad. Creo que el mundo ya tiene mucha violencia sobre él y es necesario que como humanidad tengamos una visión de altas miras si queremos vivir en otras condiciones de progreso, sostenibilidad y de equilibrio económico. Este 2022 ya tiene una alta carga de eventos que impregnan mucho dolor y devastación para un buen número de habitantes: pandemia, eventos naturales con resultados desastrosos, guerra entre Rusia y Ucrania y, por si fuera poco, en la reciente entrega de los criticados premios Oscar, el actor Will Smith propina a golpe a su colega Chris Rock al hacer alusión a la calva de su mujer Jada Pinkett, esta última, me dio la impresión de que azuza con la mirada a Smith para que responda como energúmeno por tal afrenta, ante la vista de millones de personas incluyendo niñas y niños, sector de la población que está expuesto a diversas manifestaciones violentas desde las redes sociales, sobre todo en el Facebook y la Internet. Así las cosas, considero que la violencia no es el camino ya que como lo ha dicho la UNESCO, las comunidades superaban mejor las crisis cuando sus relaciones descansaban en la cooperación y ayuda mutuas, contrario a basarse en el individualismo y la competición. En este sentido, el hermanamiento nos puede llevar a nuevos escenarios de convivencia armónica en el que ganemos todas y todos, en donde la violencia se erradique como plaga siniestra o cáncer que hace metástasis y que puede afectar tanto a las presentes como a las futuras generaciones. Algunos expertos como Corsi, han señalado que la violencia es una forma de ejercicio de poder mediante el empleo de la fuerza ya sea física, económica, psicológica o política que implica la existencia de un arriba y un abajo simbólicos, que adoptan habitualmente formas de roles complementarios (Padre-hijo, hombre-mujer, joven-viejo, jefe-subordinado). Por su parte, Lawrence señala que la violencia es todo género de acciones que resulten o sean intentadas para provocar un serio perjuicio para la vida o sus condiciones materiales. También la Organización Panamericana de la Salud (OPS) define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona, o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. En este contexto, el estudio sobre la violencia como fenómeno social presentado por la UNESCO en 2020 sentencia que la prevención de la violencia constituye uno de los principales aspectos a tener en cuenta para la atención educativa del estudiantado implicado en ella, establece que es una tarea ardua, es un cambio de paradigma para que pueda darse un nuevo modelo en las relaciones interpersonales, que favorezca la riqueza de la diversidad y valore las diferencias generacionales, pasando de un modelo de vida violenta a un modelo de Cultura de Paz, que promueve los principios de derechos humanos que lleva a todas las personas a vivir en felicidad. La prevención de la violencia debe ser un proceso que debe garantizar el desarrollo de un comportamiento social responsable, a partir de la formación y desarrollo de actitudes, aptitudes, habilidades psicosociales y valores que favorezcan las relaciones interpersonales sustentadas en el respeto a las diferencias individuales y en la igualdad de género. Por lo tanto, la UNESCO propone la promoción de oportunidades de aprendizaje de calidad para todos, bajo la concepción de una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Aunque el enfoque de la UNESCO se centra en la educación, considero que es a partir de ella en donde se pueden generar los grandes cambios que demanda la humanidad y, como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.

