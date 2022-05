Polaris: un documental de Ainara Vera 

Por: CARLOS BELMONTE GREY •

En paralelo a la Selección Oficial del Festival de Cannes existe la Asociación de Cine Independiente para su Difusión (ACID), esta promueve películas independientes que no tienen un gran productor detrás pero que son propuestas artísticas o temáticas de gran valor. Aquí participó Polaris, realizada por la cineasta española Ainara Vera; una realizadora interesada en las historias de mujeres y comprometida con algunas reivindicaciones.

Polaris es la historia de dos hermanas, Hayat y Leila: la primera es capitana de barco en el Polo Norte (Groelandia); y la segunda vive en Francia y acaba de tener un bebé, es madre soltera. Ambas fueron abandonadas por su madre y crecieron casi solas.

“Estaba trabajando en la película Acuarela, e hicimos un viaje de Portugal a Groenlandia, fue un viaje de tres semanas… Hayat era la capitana del barco. En este tipo de viajes o te haces amigo para toda la vida o no te quieres volver a ver. Dos años después me llamó y me dijo que le gustaría hiciera una película sobre mujeres e hice una de ella. Me llamó en noviembre del 2018 y en enero del 2019 nació su sobrina. Fue muy rápido todo. Terminé de filmar hace un año”, comentó Ainara en entrevista en las oficinas de la ACID.

El documental vaga entre las estancias sobre el barco con Hayat y las visitas a la casa de la hermana. La primera siempre sola y en posición de jefa que debe mantener su jerarquía; y la segunda tratando de ser buena madre, aunque no tenga trabajo.

Polaris costó 480 mil euros y aparentemente con una manufactura sencilla: un sonidista con Ainara, y un ayudante de cámara sobre el barco. Máximo tres personas más para conservar la intimidad con las mujeres.

Todo ello simple pero con una idea narrativa clara: no esperar ningún momento de quiebre, “Yo iba a hacer una película. Independientemente de lo que pasara en su vida. No quería caer en eso, me liberé de esa idea -de la ruptura-, no buscaba que les pasara algo. Me daba igual. Yo quería hacer una reflexión sobre la herida primigenia de cuando tus padres no te han criado. No esperaba una ruptura… no necesitaba esa imagen utilitaria…”.

Polaris: un documental intimista filmado por una cineasta con una historia de mujeres.

