Fogo Fátuo / Fuego Fatuo, de João Pedro Rodrigues 

CARLOS BELMONTE GREY

Festival de Cannes 2022

Una película de gays, una película política, una película radical, una película extravagante, fueron las opciones que dimos al director João Pedro Rodrigues para definir su película presentada en la selección de la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, Fogo Fátuo /Fuego Fatuo:

“Yo prefiero que los otros lo definan. Quiero decir que la película la querían en la Selección Oficial, pero no me ofrecieron la competencia principal, entonces pensé que la Quincena [de realizadores]. Con ellos la primera vez que vine a Cannes me encantó. Me encanta la programación de Paolo Moretti… y es que el origen de la Quincena fue en contra de la selección oficial para mostrar un cine más arriesgado, más contundente, más radical de alguna forma”. Respondió en entrevista cómodamente sentado en los sillones de la playa de la Quincena.

Fuego Fatuo es una metáfora de un rey sin corona, sin dinero y sin reino, solo le quedó la herencia del trono. Él querrá abdicar para irse a formar parte del cuerpo de bomberos. Su instructor, un bello mulato, le enseñará además otras habilidades, pero tendrá que regresar a su trono.

Un musical pédé (como lo definió en su crítica el periódico Liberation) y de picante ironía política es la película de Rodrigues. Una continua parodia al catolicismo. Un lugar común del erotismo homosexual, los bomberos de cuerpos perfectos. Todo en una narración eficaz de 66 minutos:

“Es una película corta. Hay tantas películas que son largas, estoy un poco harto de películas de 3 o 4 horas. Hay una necesidad de precisión. Cuando la escribimos, pensamos en contar la vida de un personajes pero un tiempo corto. Elegir lo que se tiene que mostrar y lo que se queda fuera. La precisión no es solo la escritura sino también en los encuadres. Es una película alegre”.

La película se firmó en apenas 16 días en noviembre del 2019. Y ahí en el rodaje tuvo la idea de hacer una fantasía musical alegre y sí, sexual. Pero una sexualidad representada desde el año en que se sitúa, el 2069, el año erótico. Pero también la escenas de sexo con penes que en principio, sobre todo el del negro, parecieran reales, pero luego en el del blanco uno se diera cuenta que son falsos, de plástico: “Nunca quise que parecieran verdad. La película es la representación, cada uno se representa a sí mismo delante de los otros. La familia real mira directamente a la cámara, tienen conciencia que son personajes. El cuadro se abre y se cierra. Igual que la reconstrucción de las pinturas famosas, es parte de la ironía.

Los bailes que muestran los cuerpos desnudos no son solo de cuerpos perfectos hay también los otros, los más gordos”.

Una película que aporta alegría y desparpajo, y nada de corrección política en una edición del Festival de Cannes que se ha visto moralina.

