Les pires / Los peores, de Lise Akoka y Romane Gueret

La Gualdra 529 / Cine / Festival de Cannes 2022

Coupez!, la película de Michel Hazanavicius que abrió esta edición del Festival, que es a su vez un remake de la japonesa One cut of the dead de Shin’ichirō Ueda, propone desde la comedia una reflexión sobre las distintas etapas del proceso creativo cinematográfico, sugiriendo que la película que los espectadores vemos en la pantalla, es el resultado final de una serie de reacciones en cadena sobre la cual nadie puede tener un control absoluto, ni mucho menos el realizador. La película parece burlarse de la «política de los autores» que hace recaer todo el peso creativo en el realizador, y que constituye la ideología estética que mueve a los festivales como Cannes.

Les pires (Los peores), opera prima realizada conjuntamente por Lise Akoka y Romane Gueret, presentada en la sección Una Cierta Mirada, propone una mirada más compleja sobre la multiplicidad de los procesos de interacción entre la realidad y la ficción. La película cuenta el rodaje de una película en la cité Picasso, un conjunto de vivienda social en Boulogne-Sur-Mer, una pequeña ciudad portuaria del norte de Francia, especialmente afectada por la crisis económica.

Gabriel, un realizador de cine belga, decide rodar una película de corte autobiográfico en esa cité, utilizando a actores no profesionales que viven en ella. El filme se inicia con las imágenes de los castings de los adolescentes y los niños que posteriormente se van a convertir en los protagonistas de la película. Poco sabemos de la historia que va a contar la película final. Les pires prefiere observar las consecuencias que el rodaje provoca en el entorno del rodaje, multiplicando los puntos de contacto.

Para los actores, la interpretación se convierte en una manera de contrastar su identidad con la del personaje y con la imagen que los demás tienen de uno. Es el caso de Lily, una chica con falsa reputación de “calenturienta” en el ámbito marcadamente machista del barrio popular. Su personaje la ayuda a enfrentarse con seguridad a las malas lenguas y a encontrar y afirmar su propia manera de amar.

Pero la película muestra también la manipulación implícita en cualquier rodaje, como cuando el realizador utiliza un secreto confiado por uno de los niños durante el casting para conseguir que se monte una verdadera pelea, que resultará más dramática en la película final.

Les pires plantea también entonces las contradicciones de un cierto cine social que se esconden tras un altruismo declarado. O como cuando una habitante del barrio critica al equipo por escoger a «los peores» para interpretar a los personajes, retomando los estereotipos sobre las cités en vez de mostrar los esfuerzos de mucha gente por dejar atrás esos prejuicios.

Filmada con un estilo documental que se aferra a los personajes, pero también con mucho humor, la mirada crítica de Les pires ayuda a que veamos con otros ojos los planteamientos bienpensantes de muchas de las películas presentadas en el Festival. Esta película obtuvo el Premio Una Cierta Mirada, en el Festival de Cannes 2022.

