Singin’ in the rain: versión restaurada en Cannes Clásicos

Por: CARLOS BELMONTE GREY •

La Gualdra 529 / Cine / Festival de Cannes 2022

- Publicidad -

Era el último día de Competencia en Cannes, y no quisimos perder la oportunidad de ver en pantalla grande y recién restaurado el genial clásico Singin’ in the rain, dirigido por Stanley Donen y Gene Kelly en 1952. Cantando bajo la lluvia es un clásico. Esta nota es solo un gusto por la emoción de haberla visto, además en compañía de la viuda de Gene Kelly, Patricia Ward Kelly.

La película que fue estelarizada por, además de Kelly, Donald O’Connor, Debbie Reynolds y Jean Hagen, estuvo presentada en la Selección Cannes Clásicos Restaurados en la Sala Agnès Varda del Palacio del Festival.

Ward Kelly, acompañada por el delegado general del Festival, Thierry Frémaux, se dio tiempo para comentar anécdotas de la filmación, de los problemas de censura de la época para que las bailarinas pudieran usar vestidos tan cortos y levantado las piernas, la creación de coreografías y otros detalles, dijo también que siempre está abierta a recibir cartas y comentarios de los fans de Kelly.

Frémaux también comentó que el actor estadounidense ha sido uno de los más fotografiados del Festival y en los archivos hay numerosas fotografías de sus venidas a la costa Azur francesa, a pesar, curiosamente, de nunca haber estado en la Selección. En fin, una película por el puro placer.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la-gualdra-529