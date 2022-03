Ejercicio de Revocación de Mandato será histórico en la vida política y democrática del país

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El ejercicio de Revocación de Mandato será histórico en la vida política y democrática de México, y pese a estimar que no se tendrá la participación necesaria el próximo domingo 10 de abril para que sea vinculante, sí sentará un precedente de suma importancia para los derechos de la ciudadanía en el país, coincidieron los panelistas del Primer Foro sobre la Revocación de Mandato organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), este 29 de marzo en la capital del estado.

Teniendo como sede el auditorio Magdaleno Varela Luján, de la Unidad Académica de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), el INE reunió a la docente Leticia Torres Villa, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos; al político Rafael Calzada Vázquez y al analista y ex diputado federal, Raymundo Cárdenas Hernández, para llevar a cabo este primer foro de discusión, de cara a la jornada del próximo 10 de abril en que, por vez primera, los mexicanos decidirán si continúa o no, el presidente en el poder.

En un primer momento, Leticia Torres Villa consideró que la jornada del domingo 10 de abril será algo inédito en el país, y sin duda, generará una opción en que la ciudadanía podrá recuperar un derecho democrático, que será el de quitar al gobernante en turno si no cumple. Por primera vez, enfatizó la docente, independientemente del resultado, es un hecho histórico que no podía venir de nadie más que el de una persona de izquierda que ha luchado toda su vida con el compromiso cotidiano de generar un cambio, refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Él propuso y manifestó su compromiso haciendo la ley que apenas se plasmó en septiembre de 2021. Independientemente de los resultaos que ha contaminado el INE, que no es la Virgen Santa, porque está contaminado por los intereses, hoy a la ciudadanía nos regresan un derecho político. Cualquier país que se nombre auténticamente democrático, tiene que visibilizar esta opción, la Revocación de Mandato tiene una lectura absolutamente democrática”, enfatizó Torres Villa en su participación.

Por su parte, el político Rafael Calzada Vázquez recordó que una de las “ficciones jurídicas” del pasado fue la elección de los presidentes de la República, sin embargo, dijo, la primera elección que para su gusto fue la más cerca al propósito democrático fue la que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en 2018.

Aun así, dijo, existen poderes que insisten en defender los intereses que mueven la democracia y que son comunes a las cúpulas empresariales, lo que genera condiciones de sesgo para que el pueblo se conforme, pero cuando el gobierno deja de hacer las cosas para las que lo pusieron y hace otras en beneficio de los amigos que lo llevaron al poder, es entonces cuando se dan las condiciones para que la gente pida que se termine el mandato de un gobernante y ahora se enfrenta a la oportunidad de hacerlo si así lo decide.

Para la presidenta de la CDHEZ, María de la Luz Domínguez Campos, es importarte reflexionar que este nuevo instrumento democrático engloba una serie de derechos, mismos que se habían exigido desde hace años, pero fue apenas hasta 2021 cuando se lograron.

A decir de la ombudsperson, con esta nueva ley, tan sólo un porcentaje de los ciudadanos puede solicitar se revoque el mandato del gobernante, esa sería la primera vertiente, pero también fomenta la participación ciudadana, lo que se convierte en la segunda vertiente, el derecho que tienen todos de participar en la construcción de la democracia directa.

Otra vertiente que Domínguez Campos destacó, es el derecho que tienen los ciudadanos de ser consultados, mientras que otra sería la de salir votar, acudir el día específico a las urnas y decidir de manera concreta si se revoca o se ratifica. Por ello, reiteró, es importante este ejercicio ya que se había estado solicitado desde hace tiempo porque el hecho de elegir a un representante no significa “un cheque en blanco”, y ahora los ciudadanos podrán estar participando y al pendiente de lo que sucede en el ámbito público.

En su momento, el ex diputado federal, Raymundo Cárdenas Hernández, refirió que la lucha por la democracia directa viene desde hace 50 años. “Los derechos no caen del cielo ni se mantienen vigentes por obra y gracia del Espíritu Santo”, dijo, pues la historia de la humanidad es la historia de la lucha por los derechos y en las épocas en las que se divide, se pueden poner fronteras en función de los derechos conquistados y perdidos.

“Me parece que estamos repitiendo los debates y confrontaciones que dábamos allá por el 77, hace 45 años, cuando se celebró una gran reforma electoral que permitió que las izquierdas mexicanas pudiéramos participar legalmente en las elecciones […] En aquella época, cuando la izquierda logró abrir esa ventana, había quiénes decían que era una trampa del Estado: ´para qué participan´ decían, y en las calles cantaban ´no votes por eso monigotes´ y hoy vemos mismo, dicen que no voten el 10 de abril porque es una trampa de López Obrador”.

Confusión en la que han caído muchos debido también a un sistema de medios de comunicación agrupados como un ejército en contra del Ejecutivo, por lo que consideró también que es necesario emitir una Ley de Medios de Comunicación para terminar con esta situación “insostenible”.

El proceso no alcanzará 40% de participación, pero será un precedente

A decir de Rafael Calzada, el proceso de Revocación de Mandato tiene “reglas curiosas”. En Zacatecas, ejemplificó, la mitad de su población está en Estados Unidos, por lo que ese 50 por ciento no va a votar, entonces el universo de electores es realmente el 50 por ciento de la lista nominal y se pide que el 40 por ciento sea quien emita un sufragio para que tenga efectos vinculatorios, que sería como exigir que el 80 por ciento de un proceso electoral común, lo que jamás se ha visto.

Por ello, refirió que es un proceso que a pesar de que va generando caminos y derroteros, será difícil que alcance el 40 por ciento de participación, al menos en Zacatecas, sin embargo, subrayó, sí será un resultado ilustrativo y sería bueno que toda la gente hiciera efectivo su derecho de participación, pero desde el planteamiento, consideró, no había condiciones políticas y sociales para hacer este ejercicio. Es bueno porque es un avance democrático y el primero de la historia, dijo, pero se adelantó, debió haber sido en 2024, concluyó.

En su turno, la docente universitaria, Leticia Torres Villa, subrayó que este proceso surge de la súper estructura y no de la ciudadanía, de las masas, por lo que la posibilidad de que se presente el 40 por ciento a votar no está dada, ya que no están tampoco las condiciones de casillas ni de presupuesto, pero también porque existe ya una “satanización” del proceso de lo que señalan que se va a convertir en una dictadura.

“Hay una tergiversación de un proceso democrático, a mí me parece que es ignorante y con dolo quien diga que es un retroceso. Hay una intención de intereses mezquinos de quienes están empecinados en mantener sus cotos de poder en contra de la mayoría. Pero hoy nos encontramos en una ventaja de que la democracia no se entienda de manera unilateral, pensemos lo que significa para sentar un precedente para ir en otro rumbo. No es importante si gana o pierde, sino sentar el precedente en el que la ciudadanía tengamos el derecho de quitar y poner. Cualquiera que se niegue a este ejercicio no es un demócrata, es antidemócrata”, sentenció.

En el mismo sentido se manifestó Domínguez Campos, para quien la jornada del próximo 10 de abril será un “excelente ejercicio” a pesar de que no se cumpla la participación, esto porque permitirá que el sentido de la ciudadanía se exponga. No obstante, señaló, la legislación y las reglas para este instrumento pueden ser perfectibles, porque en este momento se han generado debates y no coincidencias, sobre todo en lo que respecta a las obligaciones de las demás autoridades.

Al respecto, Cárdenas Hernández consideró que sólo las mentalidades confusas han generado el debate “absurdo” de la revocación y ratificación de mandato, pero reiteró que hay que hacer que la gente participe y aprenda de este ejercicio, pues será “una buena semilla” que va a fructificar y la democracia directa va a florecer.

Por último, el ex legislador federal apuntó que la reforma a la Constitución Federal estableció que los estados tienen que legislar también en la materia de revocación mediante una legislación homologada, por lo que no será asunto de que quieran o no, aunque habrá matices y elementos para cada entidad y eso dependerá también de cada sociedad. Pero por el momento, recalcó, el reto principal es que la gente salga a votar este próximo 10 de abril y siga en la búsqueda de sus derechos.