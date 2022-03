Directora del Incufidez desmiente señalamientos en su contra efectuados por atletas

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Albina Cerrillo Mancinas, directora del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez), afirmó que los señalamientos que han hecho deportistas en su contra son falsos, “no es verdad todo lo que están diciendo”, y por el contrario se les sigue apoyando en todos los aspectos.

“De la boxeadora, por ejemplo, se le está dando el apoyo para que vaya a Ecuador a un clasificatorio y así en otras situaciones que están pasando. No se ha prohibido el ingreso a nadie a las instalaciones, pero yo no he tenido comunicación con ellas ni ellas conmigo, pero yo no les he negado ninguna instalación”, expresó.

Señaló que la indicación del gobernador es que los deportistas de alto rendimiento puedan ingresar a las instalaciones que requieran de manera gratuita, e incluso que sean atendidos por profesionales de la nutrición, fisioterapia y ciencias de la salud.

Sobre acusaciones de que se han despedido a los entrenadores de boxeo y otros deportes, precisó que en esos casos se trata de contratos que terminaron, que fueron pagados por la otra administración, y en este momento no se cuenta con recursos para recontratarlos.

Cerrillo Mancinas comentó que tuvo comunicación con los entrenadores y les informó que no tenía presupuesto para ellos, pero es un tema que trabajará con el gobernador para valorar alternativas.

En relación con las deportistas que han denunciado que se les prohibió usar las instalaciones del Incufidez, reiteró que no ha tenido contacto con ellas para conocer su situación, pero de su parte no ha negado el uso de las instalaciones.

En ese sentido, indicó que no hay documentos formales a través de los cuales le soliciten apoyos muchos de los deportistas que se han inconformado, lo cual consta porque diariamente revisa todos los documentos que entregan los deportistas.

Ante esa situación, refirió que se reuniría con el gobernador David Monreal Ávila “y le voy a plantear cómo está la situación, le voy a llevar los oficios donde yo aclaro que no tenemos esas solicitudes”.

Cerrillo Mancinas también se refirió a la queja de usuarios de las instalaciones por las altas cuotas para las albercas y dijo que ese es otro punto que analizará en conjunto con el gobernador para que “él tome la última palabra”.

Mientras tanto, expuso que la decisión de aumentar las cuotas se debió a los costos de los insumos, mantenimiento de las instalaciones y el pago para los instructores, ya que el cobro era insuficiente para ello.