Exige diputada panista que se emita reglamentación de Ley de Salud Mental en Zacatecas

En la conferencia de prensa semanal de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 64 Legislatura, la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Karla Dejanira Valdez Espinoza, exigió al coordinador jurídico del estado que emita la reglamentación de la Ley de Salud Mental aprobada en 2017 y promulgada en 2018, esto ante la urgencia de prevenir suicidios en la entidad, como el más reciente de un alumno de la Unidad Académica de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Dicha ley, recordó la legisladora blanquiazul, fue promovida en su momento por la ahora ex diputada Norma Castorena Berrelleza, hoy secretaria general de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa), no obstante, acusó, desde la Coordinación Jurídica no ha habido eco para dicha reglamentación que ayudaría a que la salud mental en Zacatecas sea promovida.