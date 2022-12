Presentan el libro “Cinco décadas del deporte universitario y sus transiciones”

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Autoridades y académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) presentaron el libro “Cinco décadas del deporte universitario y sus transiciones”, autoría de Francisco Javier Cortés Navia, en el que se relata los antecedentes, surgimiento y consolidación de las instancias responsables de promover el deporte al interior de la Máxima Casa de Estudios de la entidad; en ese contexto, el Rector Rubén Ibarra Reyes anunció la creación de la Escuela de Fomento del Basquetbol para Niños.

Durante la presentación del libro, el Rector indicó que, en el marco del 190 aniversario de la fundación de la institución, “tenemos la oportunidad de reflexionar sobre la nobleza, la historia y el liderazgo de nuestra institución a través de sus incalculables aportes a la sociedad zacatecana, la región, y el país”.

Comentó que este libro es un valioso recuento que narra el surgimiento, los antecedentes, el impulso y la consolidación de los distintos espacios que han existido en la Universidad de fomento a la actividad deportiva.

Desde 1971, dijo, el desarrollo del deporte ha sido de interés para la comunidad universitaria en sus diferentes épocas, cada una con sus vicisitudes, obstáculos, fases de transición y consolidación.

Refirió que, en el transcurso del tiempo, el espacio deportivo de la institución cambió su nombre hasta que, en 1992, se le nombró Departamento de Actividades Físicas, el cual sigue vigente en la actualidad.

Ibarra Reyes mencionó que en un apartado del libro se destaca la importancia de los docentes jubilados que impulsaron el deporte en la cultura universitario, mismos que aún participan y colaboran en el fortalecimiento de la cultura física no solo de la universidad, sino también en la entidad.

En otro capítulo, agregó, se reconoce a todos los trabajadores administrativos pues han sido respaldo fehaciente para que las actividades deportivas puedan realizarse, además del importante rol que tiene en la institución.

Además, “se hace una crónica sobre los deportistas destacados en la historia de los departamentos enfocados a la cultura física, haciendo gala de todas las disciplinas de las cuales la Universidad ha tenido presencia y desarrollo tales como el atletismo, el futbol, el basquetbol, la gimnasia, entre otros”.

Por último, el Rector expuso que el libro evoca a uno de los más grandes logros académicos en la BUAZ: la creación de la licenciatura en Cultura Física y Deporte, la cual refleja la importancia histórica de formar a especialistas de la Educación Física y la cultura deportiva.

En ese sentido, Ibarra Reyes anunció la creación de una Escuela de Fomento del Basquetbol para niños y niñas, cuyo objetivo será el de fortalecer el talento deportivo que hay en la población zacatecana.

Raymundo Cárdenas Hernández, quien dirigió al equipo de basquetbol que ganó el campeonato nacional en 1972, recordó que en ese año había en la Universidad un nivel deportivo alto y en ese momento se preparó la participación del equipo representativo de Zacatecas en el campeonato nacional Juvenil C que se celebraría en Monterrey, Nuevo León, donde participaron equipos del Distrito Federal, del Instituto Politécnico Nacional, entre otros.

“Yo participé como entrenador. Llegamos a la final, había mucho entusiasmo y hubo transmisión en vivo por parte de un locutor, Armando García Mendiola, y resultó que les ganamos a los anfitriones de Nuevo León. Ese fue un triunfo muy importante, pero da idea del nivel que había en el basquetbol zacatecano”.

La causa por la que existía tal nivel, dijo, fue que la universidad tenía el Campeonato Intramuros, donde la comunidad de cada escuela se identificaba con su equipo y se generaba un ambiente importante.

En esa época, comentó que no había las instalaciones suficientes para alentar la participación ni para facilitar un mayor desarrollo deportivo, pero las autoridades universitarias autorizaron nombramientos para promover ligas en varias disciplinas que generaron un crecimiento importante en el deporte.

En la actualidad, Cárdenas Hernández manifestó que “a mí me da pena, a veces coraje, porque tienen unas instalaciones, tienen el domo universitario, pero yo no lo he visto lleno nunca a pesar de que es un espacio importante, un lugar con todas las comodidades como para que ahí hubiera la fiesta de lo que eran los Intramuros”.

En este contexto de inseguridad y violencia, opinó que la Rectoría debe reflexionar sobre alguna manera para relanzar al deporte universitario, porque este puede ser un bastión para que los jóvenes puedan encaminarse a ser mejores ciudadanos.

Por su parte, José Manuel Martín Ornelas, académico jubilado, relató que el equipo de baloncesto surgió en 1971, cuando sus integrantes cursaban la preparatoria y debían desfilar el 20 de noviembre para acreditar la asignatura de Educación Física, pero su participación fue un caos.

Recordó que el 8 de octubre de 1971 fue electo como presidente de la Sociedad de Alumnos y, con base en la experiencia del desfile, la primera acción emprendida fue quitar el desfile y suplirlo con otra actividad para acreditar la materia de Educación Física.

“Fue cuando pensamos que debía ser otra promoción al deporte. Hicimos una asamblea y decidimos ya no desfilar y proponer que se crear juegos y actividades deportiva. Le envié un oficio al rector donde le decíamos que muchos estudiantes ya no iban a desfilar por varios motivos, entre ellos que no todos tenían el dinero para comprar uniforme y que para acreditar la materia era mejor promover el deporte”, expresó.

Sin embargo, el rector Magdaleno Varela Luján no respondió y los estudiantes decidieron iniciar una huelga que, ahora, no solamente exigía la difusión del deporte para sustituir el desfile, sino también la apertura de un comedor estudiantil y la casa del estudiante, así como la aprobación de las conclusiones del Foro de Reforma de 1971.

Finalmente, Martín Ornelas expuso que el rector respondió que se fundaría el Centro de Educación Física de la escuela preparatoria, cuya función sería la de panear y programar el curso de Educación Física. Para este organismo, la Rectoría nombró como encargado a Arturo Serna Echeverría.

Así, destacó la información contenida en el libro sobre la promoción del deporte al interior de la universidad como resultado de este movimiento, lo que derivó en mayor interés de los jóvenes para practicar alguna disciplina deportiva.