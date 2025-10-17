Encabeza Gobernador David Monreal Ávila conmemoración del Centenario del Día del Caminero en Zacatecas

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobernador del Estado, David Monreal Ávila, encabezó la ceremonia conmemorativa del Centenario del Día del Caminero en México, donde reconoció el esfuerzo, compromiso y entrega de quienes han dedicado su vida a la construcción y mantenimiento de la infraestructura carretera del estado.

El mandatario estatal entregó 20 reconocimientos a trabajadores con más de 35 años de servicio a José Luis Ponce de la Cruz, Beatriz Hernández López, Antonio Hernández Diosdado, Gerardo Alvarado Domínguez, José Manuel Dávila Ortiz, Job Muñoz Cháirez, Narcedalia Hernández Durón y Marcos Montellano Martínez.

Así como a Ma. Blanca Alcaraz Álvarez, Gerardo Valenciano Pérez, Jaime García Martínez, Juan José Martínez Ortiz, Leopoldo Ornelas Silva, Hermenegildo Martínez Rodríguez, J. Reyes Ornelas Silva, Luis Manuel González González, Miguel López Ibarra, José Manuel Silva Torres, Raúl Delgado Gaytán, Rodrigo Aguilar Ramírez y Felipe Neri Magallanes Almaraz.

Además, se hizo una mención especial y 134 estímulos económicos por desempeño laboral al personal de la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Obras Públicas, como muestra del compromiso institucional hacia quienes fortalecen con su trabajo el desarrollo del estado.

Con ello, se busca no sólo motivar, sino también reconocer de una manera más justa y equitativa el esfuerzo y la dedicación incansable de los camineros.

El Gobernador David Monreal Ávila reconoció la invaluable labor de los trabajadores que día a día construyen y mantienen las vías de comunicación del estado, «ustedes construyen el camino del desarrollo, ustedes pavimentan la ruta de la seguridad, ustedes caminan las carreteras de salud».

Dio a conocer la autorización de un programa de retiro voluntario, diseñado especialmente para trabajadores con una larga y distinguida trayectoria, ya que hay personal hasta con 41 y 43 años de servicio ininterrumpido, «a quienes tienen todos esos años les voy a corresponder para que tengan un retiro digno, con reconocimiento y con un buen apoyo económico».

La Secretaria de Obras Públicas, Mildret Karla Montes Incháurregui, destacó que este festejo tiene una doble relevancia para la entidad, ya que, a nivel estatal, también se conmemoran 88 años de la creación de la Junta Local de Caminos, hoy conocida como la Subsecretaría de Comunicaciones, legado histórico que resalta la importancia de una institución que ha sido fundamental para el desarrollo de la infraestructura en la región.

Extendió una felicitación especial «a todas y a todos los camineros que con su esfuerzo, día a día, hacen posible que avance el rescate carretero en el estado, abonando al compromiso del Gobernador David Monreal Ávila».

A nombre del gremio, Cristina Almeida Gutiérrez, representante de las y los camineros, expresó un profundo agradecimiento y reconocimiento a todas y todos los trabajadores que, con esfuerzo y dedicación, construyen las vías que unen al estado y destacó que esta labor es fundamental para el desarrollo de Zacatecas, es un pilar para la comunicación, la creación de oportunidades y el bienestar de las familias.

Describió el sacrificio personal que implica esta labor, como dejar a la familia en casa para enfrentar «kilómetros de retos»; detrás de cada obra concluida hay un legado humano imborrable, «detrás de cada carretera, de cada tramo terminado, hay manos que han dejado huella en la historia; que no sólo construyen caminos, sino también oportunidades, comunicación, bienestar y desarrollo para las comunidades y sus familias».

El evento contó con la presencia de Luz Eugenia Pérez Haro, secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot); Rafael Sarmiento Álvarez, director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT) en Zacatecas, y el Subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Francisco Javier Ortega Valadez.